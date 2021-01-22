Светлана Тихановская призвала народ Эстонии поддержать задержанных и репрессированных белорусов

Председатель комиссии Энн Ээсмаа подчеркнул, что Эстония активно поддерживает демократические инициативы в Беларуси и помогает поддерживать внимание к ситуации в стране в различных международных организациях. «Мы внимательно следим за событиями в Беларуси и поддерживаем народ этой страны в их борьбе за свободное и демократическое будущее. Их деятельность и благополучие для нас крайне важны», – сказал он.

Заместитель председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон напомнил о принятом Рийгикогу заявлении «В поддержку демократии и гражданского общества Беларуси» и сообщил, что внимание к ситуации в Беларуси не ослабнет. Он спросил, что могла бы сделать международная общественность, чтобы помочь в оказании давления на режим и организации новых свободных и демократических выборов в Беларуси.

Тихановская представила комиссии по иностранным делам обзор последних событий в Беларуси и привела возможности, как международное сообщество могло бы поддержать гражданское общество Беларуси. Она отметила необходимость ввести направленные санкции и постоянно держать ситуацию в центре внимания. Тихановская также подчеркнула важность солидарности и справедливости.

Тихановская поблагодарила Эстонию за поддержку и заверила, что народ Беларуси не устанет бороться за демократическое и свободное общество. Она также призвала народ Эстонии поддержать задержанных и репрессированных в Беларуси, отправив им открытки со словами поддержки.