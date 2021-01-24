Мартин Хельме: мечтать ведь не вредно

«[Бывший президент США Дональд] Трамп оставил благородное и личное письмо [новому президенту США Джо] Байдену. Я не хочу говорить своей преемнице ничего личного, я просто надеюсь, что она и дальше будет бороться с отмыванием денег и не будет повышать налоги. Мечтать ведь не вредно... », - написал Хельме в соцсетях.

Самый спорный аспект борьбы с отмыванием денег - вопрос о продолжении сотрудничества с американской юридической фирмой Freeh Sporkin & Sullivan, скорее всего, разочарует ожидания Хельме. Если по инициативе Хельме правительство Юри Ратаса наняло адвокатское бюро, которым руководил бывший гендиректор ФБР Луи Фри, чтобы помочь востребовать штраф за отмывание денег, то Кая Каллас во время коалиционных переговоров сообщила СМИ, что новая коалиция ищет способы расторжения соглашения. В начале осени именно из-за этого соглашения (правительство Ратаса выделило на оплату услуг американской юридической фирмы три миллиона евро) оппозиция пыталась выразить недоверие Хельме.

Сегодня Партия реформ и Центристская партия утвердили новых кандидатов в министры. Завтра коалицию ждет голосование в Рийгикогу, дадут ли Кае Каллас (Партия реформ) сформировать правительство. С большой вероятностью голосование пройдет удачно, поскольку у реформистов и центристов 59 голосов из возможного 101 голоса. Каллас выразила надежду, что уже во вторник правительство сможет провести первое заседание.