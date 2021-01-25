Стало известно, когда в Эстонии откроются первые магазины Lidl

По словам пресс-секретаря Lidl Катрин Сеппель, в разных городах Эстонии одновременно откроются несколько магазинов, однако она пока не может ответить, в каких именно городах, сколько магазинов будет и когда именно это произойдет.

При этом пресс-секретарь подтверждает, что магазины Lidl откроются в этом году.

Новый логистический центр в Риге площадью 51 000 м2 будет снабжать продовольственными и потребительскими товарами как магазины Латвии, так и Эстонии. В логистический центр было инвестировано более 55 миллионов евро, а для обеспечения его работы было создано более 150 рабочих мест.

Складская площадь здания составляет 45 000 м2, что равняется шести футбольным полям, а остальную часть здания занимают офисные помещения.

В настоящее время торговая сеть Lidl управляет 11 200 филиалами в 32 странах мира. В Lidl работает более 310 000 сотрудников.