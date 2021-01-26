Фото ⟩ Тяжелое ДТП: при лобовом столкновении грузовиков пострадал человек

Участник аварии, ехавший со стороны Кунда, Тоомас сказал, что он уже почти проехал мост, когда увидел, что навстречу едет другой грузовик. "Было сразу видно, что спускающийся с горки едущий со стороны Виру-Нигула коллега не может остановиться", - рассказал Тоомас. Так, ехавший с горки грузовик врезался в машину Тоомаса.

На вопрос, было ли ему страшно, Тоомас ответил: «Что там страшного, может быть, после было страшно». Тоомас добавил, что рад, что авария произошла не на мосту.

На месте ДТП очень скользкая дорога. Местный житель рассказал, что совсем недавно недалеко от этого места случилась еще одна авария. После нее участок дороги был хорошо обработан. «Но теперь, как видите, его снова забросили», - добавил местный житель.