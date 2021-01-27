В Рийгикогу создана группа в поддержку освобождения Алексея Навального

Председатель группы Урмас Рейнсалу ("Отечество") сказал, что группа будет через парламентскую деятельность оказывать давление на российские власти, чтобы те освободили оппозиционера Алексея Навального, передает rus.err.ee.

"Мы поддерживаем и освобождение всех других российских политзаключенных", - добавил Рейнсалу.