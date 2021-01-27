Ср, 27.01.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Рийгикогу создана группа в поддержку освобождения Алексея Навального
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В Рийгикогу создана группа в поддержку освобождения Алексея Навального

Митинг в поддержку Навального в Таллинне. ФОТО: Madis Veltman

В среду, 27 января, в Рийгикогу была создана депутатская группа в поддержку освобождения Алексея Навального и других российских политзаключенных. 

Председатель группы Урмас Рейнсалу ("Отечество") сказал, что группа будет через парламентскую деятельность оказывать давление на российские власти, чтобы те освободили оппозиционера Алексея Навального, передает rus.err.ee

"Мы поддерживаем и освобождение всех других российских политзаключенных", - добавил Рейнсалу.

Заместителям председателя группы стал Лео Куннас (EKRE). В группу вошли представители "Отечества" Юри Луйк, Виктория Ладынская-Кубитс, Михаил Лотман, Хелир-Валдор Сеэдер, Райво Тамм, национал-консерваторы Руубен Каалеп и Пауль Пуустумаа, реформисты Мадис Миллинг, Ээрик-Нийлес Кросс и Юрген Лиги, а также представитель Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски.

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