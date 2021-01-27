В Рийгикогу создана группа в поддержку освобождения Алексея Навального
В среду, 27 января, в Рийгикогу была создана депутатская группа в поддержку освобождения Алексея Навального и других российских политзаключенных.
В среду, 27 января, в Рийгикогу была создана депутатская группа в поддержку освобождения Алексея Навального и других российских политзаключенных.
Председатель группы Урмас Рейнсалу ("Отечество") сказал, что группа будет через парламентскую деятельность оказывать давление на российские власти, чтобы те освободили оппозиционера Алексея Навального, передает rus.err.ee.
"Мы поддерживаем и освобождение всех других российских политзаключенных", - добавил Рейнсалу.
Заместителям председателя группы стал Лео Куннас (EKRE). В группу вошли представители "Отечества" Юри Луйк, Виктория Ладынская-Кубитс, Михаил Лотман, Хелир-Валдор Сеэдер, Райво Тамм, национал-консерваторы Руубен Каалеп и Пауль Пуустумаа, реформисты Мадис Миллинг, Ээрик-Нийлес Кросс и Юрген Лиги, а также представитель Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски.