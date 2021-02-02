Возле здания Мосгорсуда усилили меры безопасности в преддверии суда над Навальным

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова объяснила, что заседание сделали выездным из-за большого числа заявок от журналистов, "с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции", пишет "Коммерсант".

Заседание было запланировано на 10:00 (9:00 по Таллинну) 2 февраля, но позднее его перенесли на 11:00 (10:00 по Таллинну). Территория судебных корпусов Мосгорсуда ограждена металлическим забором, туда будут пускать только "пишущих журналистов" по одному от СМИ. Других желающих попасть на заседание не допустят, сообщила Солопова.

Дороги возле здания суда начали блокировать еще за несколько часов до заседания. ГУ МВД по Москве накануне сообщало об ограничении дорожного движения по следующим адресам: Проектируемый проезд 917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал, улица 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917, улица 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова.

Много силовиков сконцентрировано около станции метро "Преображенская площадь", хотя она находится примерно в километре от Мосгорсуда, сообщает "Открытка". Znak.com сообщает о первом задержании у метро.

На 1-й улице Бухвостова на пути к суду стоит цепочка ОМОНа, у всех проверяют документы. У корреспондента "Новой газеты" проверили редакционное задание, пресс-карту и паспорт. Корреспондентка "Медузы" пять минут разговаривала с полицией, прежде чем ее пропустили. Даже участников процесса заставляют ждать на другой стороне улицы и проводят по спискам, пишет издание.

Непосредственно на территорию Мосгорсуда пока никого не пускают, перед воротами стоит ОМОН. Некоторые полицейские пришли с огнетушителями, как и во время акции протеста 31 января. Здание Мосгорсуда окружили автобусы с росгвардейцами, передает корреспондент DW.