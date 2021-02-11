Очаги птичьего гриппа выявлены в опасной близости от Эстонии

Вместе с тем, вирус штамма H5N8 приводит к массовой гибели птиц, в первую очередь, домашней птицы. С появлением этого вирус в природе на птицефермах и в домашних хозяйствах, где разводят птиц, вводят карантин, заболевших пернатых усыпляют и их останки сжигают, сообщила в четверг пресс-служба ветеринарно-продовольственного департамента.

Основными разносчиками болезни являются водоплавающие птицы, поэтому в первую очередь меры безопасности и профилактики должны сейчас соблюдать птицеводы Северной и Западной Эстонии, а также регионов озер Выртсъярв и Чудского.

Птичий грипп относится к особо опасным эпизоотиям, он приводит к массовым заболеваемости и смертности среди птиц. При вспышке болезни вводится карантин, больных и предположительно больных птиц убивают и уничтожают. Поэтому особенно важно, чтобы все фермеры, включая любителей, следовали правилам биобезопасности для защиты своих птиц.

Как сообщил BNS руководитель отдела здоровья животных департамента Олев Калда, ситуация вызывает тревогу. «Вирус с высоким уровнем патогенности ранее был выявлен как у диких, так и домашних птиц в Финляндии и Швеции, а теперь еще и в Латвии, где гриппом заразились две водоплавающие птицы. В Швеции в этом году из-за вируса пришлось уничтожить почти два миллиона куриных яиц», - рассказал Калда.

Департамент обратился и к населению Эстонии с просьбой о содействии. В частности, если кто-то обнаружит погибших водоплавающих птиц, в большом количестве погибших диких птиц, сразу же сообщить об этом в департамент по информационному телефону +372 605 4767.

Департамент советует держащим домашнюю птицу людям следовать правилам биобезопасности — не ввозить из-за границы птицу или яйца, которые могут быть переносчиками инфекции, и таким образом организовать пропуск транспорта на свою территорию, чтобы птицы не контактировали с транспортными средствами.

Департамент также советует не допускать посторонних лиц в здания, где содержатся птицы, и не разрешать прибывшим из-за границы лицам вход в эти здания и контакты с птицами как минимум в течение 48 часов после прибытия в страну.

Департамент рекомендует перед входом в здание, где содержится птица, менять одежду и обувь, мыть и дезинфицировать руки.

Полученные от птиц продукты следует хранить и уничтожать таким образом, чтобы с ними не могли контактировать домашние и дикие птицы, ставить посуду для кормления и питья птиц в таких местах, где она недоступна для диких птиц, а также отделять заболевших птиц от здоровых. Заподозрив заболевание, нужно немедленно проинформировать ветеринара.

Новых птиц нужно содержать отдельно не менее 30 дней, за это время нужно убедиться, что птицы здоровы.

Птичий грипп относится к особо опасным эпизоотиям, он приводит к массовым заболеваемости и смертности среди птиц. При вспышке болезни вводится карантин, больных и предположительно больных птиц убивают и уничтожают. Поэтому особенно важно, чтобы все фермеры, включая любителей, следовали правилам биобезопасности для защиты своих птиц.