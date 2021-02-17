Ср, 17.02.2021
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Эва-Мария Лийметс
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Цены на топливо снова выросли

Автозаправка. Иллюстративное фото. ФОТО: Тоомас Хуйк

Крупные сети автозаправочных станций вечером 16 февраля снова подняли цены на моторное топливо, пишет Rus.ERR.

Розничные цены на дизельное топливо выросли на два цента до 1,199 евро за литр.

Цена 95-го бензина повысилась на один цент до 1,329 евро за литр.

Сети АЗС последовательно повышали цены в последние недели на фоне растущих цен на нефть на мировом рынке.

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