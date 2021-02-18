В Раквере грабитель с топором обчистил магазин

Поздним вечером в воскресенье, 14 февраля, полиция получила вызов из центра Раквере, где мужчина угрожал продавцу похожим на топор предметом. Злоумышленнику удалось заполучить около тысячи евро наличными и скрыться с места преступления.

На основании допроса свидетелей и собранных на месте происшествия доказательств полицейские криминального отдела Идаской префектуры определили возможного подозреваемого. Поздним вечером в понедельник в Кохтла-Ярве был задержан 33-летний мужчина.

При обыске квартиры подозреваемого полицейские обнаружили также наркотические вещества.

По словам ведущего следователя Раквереского отделения полиции Кей Паю, преступление очень напугало жертву. «Ограбление магазина в Раквере – явление крайне редкое, и, безусловно, оно затронуло чувство безопасности горожан. На данный момент можем сказать, что собранных на месте происшествия доказательств было достаточно, чтобы заключить подозреваемого под стражу. Помимо выяснения обстоятельств ограбления мы продолжаем расследование, связанное с обнаружением наркотических веществ», – сказала Паю.

33-летний мужчина подозревается в разбое с угрозой применения оружия и в обороте наркотических средств. Произошедшее расследует Раквереское отделение полиции. Следствие ведет Вируская окружная прокуратура.