Песков: Украина не является дружественным государством для РФ

По его словам, "мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства". "Это государство, которое имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории, и государство, которое пока не может справиться с этой проблемой или не хочет справиться путем выполнения минского комплекса мер", - пояснил Песков.