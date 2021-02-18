В Латвии зафиксирован первый случай COVID-19 у собаки
В странах Балтии за сутки зафиксировано 2 069 новых случаев коронавируса, 708 из них - в Латвии, 365 - в Литве, 996 - в Эстонии, при этом в Латвии обнаружили переболевшую COVID-19 собаку.
В странах Балтии за сутки зафиксировано 2 069 новых случаев коронавируса, 708 из них - в Латвии, 365 - в Литве, 996 - в Эстонии, при этом в Латвии обнаружили переболевшую COVID-19 собаку.
Как отметил в интервью латвийской программе "900 секунд" на телеканале TV3 глава Продовольственно-ветеринарной службы Латвии Марис Балодис, результаты анализов дают основания считать, что собака переболела коронавирусом.
Накануне в странах Балтии было зарегистрировано 2 133 случая COVID-19, 946 из которых - в Латвии, 376 - в Литве, 811 - в Эстонии.
Ранее случаи заболевания коронавирусом широко встречались среди норок, также известно, что умерший в этом году в Таллиннском зоопарке лев также болел коронавирусом.