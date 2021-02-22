Его снова можно увидеть ⟩ Эпопея со скандальным памятником Яаку Йоала продолжается

Мэр Вильянди Мадис Тимпсон узнал об отверстиях от портала Sakala и в шутку сказал, что люди действительно находчивы. Известно, что вскоре после установки памятника вдова Яака Йоалы Майре Йоала через юристов направила в город письмо с требованием прекратить экспонировать памятник и удалить с него все упоминания о знаменитом певце. Тогда город решил, что лучший способ это сделать - построить вокруг памятника деревянный ящик.

Мэдис Тимпсон не смог ответить на вопрос, означают ли дыры с юридической точки зрения, что памятник продолжают экспонировать. Он отметил, что если памятник легко увидеть, то дыры лучше закрыть.

Помимо дырок и рисунка на коробке появилась буква А, известная как знак анархии, и плакаты с рекламой одного дизайнера. Ящик из фанеры также украшен чьими-то каракулями. Мэр Мадис Тимпсон назвал это искусством перформанса и сказал, что город не будет ограничивать подобную деятельность.

Дальнейшая судьба памятника и его саркофага неизвестна. Хотя в прошлом месяце было сказано, что этот вопрос должен быть передан на обсуждение cовета, он не стоит в повестке дня февральского заседания в четверг.