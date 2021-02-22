Эпицентром инфекции в данный момент является Ницца - более 700 случаев заболевания на 100 тыс. жителей. Это в три раза больше, чем во всей остальной стране, где статистика сейчас составляет 190 заболевших на 100 тыс. человек.

В Ницце и во всем регионе в ближайшие две недели будет действовать частичный локдаун.

Эксперты считают, что сложившаяся ситуация - результат послаблений в рождественский период, когда число международных рейсов на юг Франции выросло с 20 до 120 в сутки, и большинство туристов, по словам мэра Ниццы, не прошли тест на вирус. Также ученые считают, что дает о себе знать попавший в страну британский штамм.

Многие магазины в стране работают, но рестораны по-прежнему закрыты. По словам французских властей, сейчас самое главное - избежать третьего общенационального локдауна.

Ситуация в Германии не улучшается

В понедельник в Германии открылись многие школы, но власти предупреждают, что эпидемиологическая ситуация по-прежнему сложная.

Только в двух из 16 федеральных земель статистика состаляет менее 50 заболевших на 100 тыс. человек, в остальных землях она далека от желаемого результата.

В некоторых районах Баварии на 100 тыс. жителей приходится 354 инфицированных. И хотя по сравнению с показателями января ситуация немного улучшилась, власти не считают, что есть повод для радости.

По словам министра здравоохранения Германии Йенс Шпана, текущее положение дел очень раздражает. Он обещает, что вакцинация учителей начнется по всей стране в ускоренном режиме с 1 марта.

Зрители на Australian Open освистали вакцину

В ходе церемонии награждения победителя Открытого чемпионата Австралии по теннису (им стал Новак Джокович) многие болельщики на трибунах неодобрительно зашумели при упоминании о кампании вакцинации, которая проводится в стране.

В этом году турнир Большого шлема проходил при очень ограниченном числе зрителей, а многие топовые игроки вообще не приехали из-за ограничений. Выступая на награждении, один из организаторов туринира сказал, что появление вакцины вселяет оптимизм и веру в то, что вскоре всё нормализуется.

В целом, кампания по вакцинации нашла одобрение у большинства жителей Австралии, но в минувшую субботу в ряде городов, включая Мельбурн и Сидней, прошли немногочисленные акции противников прививок.

Заместитель премьер-министра Майкл Маккормак назвал поведение австралийских фанатов отвратительным. По его словам, вакцина поможет стране вернуться к нормальной жизни, а освистывать что-либо вообще - недостойно.