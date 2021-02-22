Видео ⟩ NASA впервые в истории показало видео с Марса

"Я отправил снятые мной видеозаписи своей посадки на Марс. Это была настоящая поездка!", - говорится в сообщении.

Также в NASA сообщили, что марсоход уже передал более 30 гигабайт информации.

Perseverance оборудован камерами и микрофонами с возможностью непрерывной записи. Всего у марсохода 23 камеры, которые поддерживают масштабирование и реалистичную цветопередачу и два микрофона.

Отметим, что ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни.

Марсоход будет характеризовать геологию планеты и климат на планете. Это должно проложить путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых пород и пыли).