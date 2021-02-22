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Видео ⟩ NASA впервые в истории показало видео с Марса

WASHINGTON, Feb. 18, 2021 This image made available by NASA shows an illustration of NASA's Perseverance rover firing up its descent stage engines as it nears the Martian surface. NASA's Perseverance rover touched down safely on Mars on Thursday, kicking off the agency's ninth mission on the Red Planet. (NASA/JPL-Caltech/Handout via Xinhua) (Credit Image: Â© Nasa/Jpl-Caltech/Xinhua via ZUMA Press) ФОТО: Nasa/Jpl-Caltech/ZUMAPRESS.com

Марсоход Perseverance отправил NASA первое видео посадки. Его сделали камеры на нижней стороне Perseverance до того, как он приземлился 18 февраля. Об этом сообщает NASA.

"Я отправил снятые мной видеозаписи своей посадки на Марс. Это была настоящая поездка!", - говорится в сообщении.

Также в NASA сообщили, что марсоход уже передал более 30 гигабайт информации.

Perseverance оборудован камерами и микрофонами с возможностью непрерывной записи. Всего у марсохода 23 камеры, которые поддерживают масштабирование и реалистичную цветопередачу и два микрофона.

Отметим, что ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни.

Марсоход будет характеризовать геологию планеты и климат на планете. Это должно проложить путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых пород и пыли).

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