Родные в шоке: старика уговорили продать за бесценок землю ценой в сотни тысяч евро

Дочь Харальда уверена, что нотариус должен был своими словами разъяснить старикам содержание сделки: сколько недвижимости они продают, каков размер участков, растет ли там лес или его вырубили. Между тем, после прочтения документов может сложиться впечатление, что нотариус задавал им только те вопросы, на которые они могли ответить «да» или «нет», а также «спасибо» и «пожалуйста».

Дочь Харальда Катрин и внук Карл видят в этой истории вину не только скупщиков леса - по их словам, оформивший сделку нотариус также совершил большую ошибку.

Дети Харальда узнали о продаже леса только в конце апреля 2017 года, почти через год после сделки, когда Харальду в почтовый ящик упало напоминание о том, что он не подал вовремя декларацию о подоходном налоге для FIE.

Катрин пришла к своим родителям, чтобы помочь им подать налоговую декларацию, и спросила отца, совершал ли тот какие-либо сделки с недвижимостью в прошлом году, и была очень удивлена, когда Харальд ответил, что продал лес, а Ыйе внезапно достала из ящика договор купли-продажи.

После этого Катрин подала сообщение о преступлении на Forza Tri и Айвара Авика, но прокуратура его отклонила.Далее Катрин обжаловала это решение в госпрокуратуре и отправил записанное ею видео с отцом. После этого по распоряжению госпрокуратуры было возбуждено уголовное дело.

На сегодня уголовный процесс, связанный с продажей леса Харальда, завершился, но гражданские споры еще продолжаются. Обвиняемые Forza Tri и Айвар Авик были полностью оправданы. Окружной суд поддержал решение Харьюского уездного суда о том, что состава преступления в сделке купли-продажи нет - она была полностью законной. Суд установил, что обвинение недостаточно конкретно, претензии, содержащиеся в обвинении противоречивы, а иногда и вовсе исключают друг друга.

Судебная коллегия не согласилась с мнением прокурора о том, что Харальд во время сделки страдал деменцией. Такой диагноз ему поставили в мае 2016 года, но сделку старик заключил на месяц раньше - 7 апреля того же года.

Сам Харальд на сегодня уже покинул нас - он умер в октябре 2019 года.

"Мы подали иск против нотариуса и закрыли дело компромиссом. Мы просто обнаружили, что нам не хватит финансов, чтобы довести этот спор до конца", - говорит Катрин.

Председатель палаты нотариусов Эстонии Мерле Саар-Йохансон, комментируя этот случай для программы Kuuuurija, отметила, что нотариусы должны определять дееспособность, разговаривая с человеком. "У нас нет других средств определения дееспособности. В отношении пожилых людей нотариусы проявляют особую осторожность, потому что мы знаем, что пожилые люди - это та часть населения, которую чаще всего пытаются эксплуатировать. И мы проявляем максимальную осторожность в этих сделках, - сказала она. - Если человек приходит к нотариусу и способен создать впечатление, что понимает, что происходит, и четко выражает желание совершить сделку, ему разрешается это делать. Возраст не запрещает человеку совершать сделки. Мы не можем сказать человеку, мол вы слишком стары для совершения сделки".

Ведущая Kuuuurija Катрин Луст попросила прокомментировать эту историю паевое товарищество Karo Mets, которое купило лес Харальда у Айвара Авика за 105 000 евро. Комментарий председателя правления Karo Mets Руно Руубеля был кратким и конкретным. «Karo Mets была безосновательно вовлечена в гражданский иск, но мы не считаем возможным комментировать судебное дело на стадии, когда суд вот-вот примет свое решение».

Программа Kuuuurija также хотела получить комментарий Айвара Авика, но, к сожалению, за три недели он так и не ответил на письмо.



В завершение сюжета ведущая Катрин Луст предлагает задуматься всем, у кого в семье есть пожилые родственники, которые уже не так хорошо соображают, но у них есть земля и собственность, которой они могут торговать.

"В этом случае вам следует перекрыть черный ход самостоятельно и ограничить дееспособность своих близких, потому что, как видите, отмена этих сделок- очень сложный процесс", - говорит она.