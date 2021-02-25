Новостройка ⟩ В пляжном районе Пярну вырастут дома с самыми дорогими в истории курортной столицы квартирами

На бульваре Мере в исторической пляжной зоне Пярну будут построены две роскошные виллы с большими квартирами. «Лучшего местоположения, чем это, в Пярну уже быть не может. Эти квартиры - самые лучшие и, вероятно, самые дорогие в истории Пярну», - описал строящиеся объекты член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

По мнению Саксинга, историческая прибрежная зона курортного города требует особого внимания девелоперов. «В Пярну построено довольно много недорогих и очень качественных домов, но в пляжной зоне следует реализовывать только самые лучшие проекты», - подчеркнул он. По его словам, новые виллы проекта Rannapargi Villad строятся с учетом исторических строительных методов, которые использовались в пляжной зоне в 1930-х годах.

Таким образом, бетон в этих домах заливают по той же технологии, которая использовалась, например, при строительстве пярнуского пляжного комплекса, когда на внешней поверхности остается узор, имитирующий деревянные доски. По словам одного из авторов проекта, архитектора Паулины Пяхн, объем и внешний вид нового здания повторяют очертания исторического деревянного дом, стоявшего на том же месте.

ФОТО: LVM kinnisvara

«Благодаря своей двускатной крыше и сочленению фасадов, дома вписываются в окружающую среду. В то же время язык архитектуры здания явно говорит о современности. Новейшие современные строительные материалы - бетон, стекло и металл отчетливо видны как снаружи, так и внутри », - объяснила Пяхн.