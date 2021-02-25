Новостройка ⟩ В пляжном районе Пярну вырастут дома с самыми дорогими в истории курортной столицы квартирами
Известные эстонские архитекторы и отцы города заложили краеугольный камень в уникальном жилом комплексе Пярну.
Известные эстонские архитекторы и отцы города заложили краеугольный камень в уникальном жилом комплексе Пярну.
На бульваре Мере в исторической пляжной зоне Пярну будут построены две роскошные виллы с большими квартирами. «Лучшего местоположения, чем это, в Пярну уже быть не может. Эти квартиры - самые лучшие и, вероятно, самые дорогие в истории Пярну», - описал строящиеся объекты член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.
По мнению Саксинга, историческая прибрежная зона курортного города требует особого внимания девелоперов. «В Пярну построено довольно много недорогих и очень качественных домов, но в пляжной зоне следует реализовывать только самые лучшие проекты», - подчеркнул он. По его словам, новые виллы проекта Rannapargi Villad строятся с учетом исторических строительных методов, которые использовались в пляжной зоне в 1930-х годах.
Таким образом, бетон в этих домах заливают по той же технологии, которая использовалась, например, при строительстве пярнуского пляжного комплекса, когда на внешней поверхности остается узор, имитирующий деревянные доски. По словам одного из авторов проекта, архитектора Паулины Пяхн, объем и внешний вид нового здания повторяют очертания исторического деревянного дом, стоявшего на том же месте.
«Благодаря своей двускатной крыше и сочленению фасадов, дома вписываются в окружающую среду. В то же время язык архитектуры здания явно говорит о современности. Новейшие современные строительные материалы - бетон, стекло и металл отчетливо видны как снаружи, так и внутри », - объяснила Пяхн.
В первой вилле площадью 460 квадратных метров будет шесть трех- и четырехкомнатных квартир общей площадью более 60 квадратных метров каждая. Цены на квартиры, которые будут готовы к заселению в этом году, начнутся с четверти миллиона евро. Общая стоимость проекта составляет почти 3,3 миллиона евро.