Собачий бизнес, судимости и ошибки молодости: что происходит с щенками?

Милый, но не тот

По словам Оксаны, ее родители тут же влюбились в щенка и без долгих раздумий купили его за 150 евро. Договора купли-продажи заключено не было. «К сожалению, их зря не насторожила антисанитария в квартире и тот факт, что дальше коридора их не пустили, – говорит Оксана. – Также в той квартире находились взрослые собаки и щенки корги. Женщина, представившаяся Натальей (впоследствии Оксана выяснила, что, на самом деле, хозяйку зовут Юлия Виноградова. – прим. ред.), гордо заявляла, что она – заводчица корги, а этот щенок получился случайно у ее тоя, когда в гости пришла ее мать с кобелем чихуахуа. Она продемонстрировала якобы мать щенка – той-терьера».

Родственники привезли щенка к Оксане в Тарту, и покупательницу ждало большое разочарование. «Я поняла, что нас обманули: собака была очень милая, но никто из заявленных родителей там и мимо не пробегал, – утверждает Ершова-Гречнева. – Щенок плохо пах и странно чесался. Оказалось, что у него блохи». Мать Оксаны связалась с продавцом и высказала свои претензии. «Юлия ответила, что мы должны привезти ей щенка, обещала выслать нам фотографии отца, всех бабушек и дедушек щенка», – рассказывает Оксана. Но вернуть собаку они не успели.

«На следующий день щенка несколько раз вырвало, но он был более-менее активным, а его стул был нормальным», – говорит она. Оксана позвонила в ветклинику Eesti Maaülikooli loomakliinik, получила несколько рекомендаций и совет обратиться к ветеринару, если ничего из предложенного не поможет. «Целый день мы пытались поить Чипса (такую кличку дали щенку – прим. ред.) и ухаживать за ним, но было понятно, что ему становится хуже: он постоянно спал и был вялым», – говорит она.

Трудное решение

Они отправились на обследование в ветклинику Felivet. «Ветеринар осмотрел щенка, у него взяли анализы, был сделан рентген, все было чисто. Щенок получил в клинике лечение, нас проконсультировали по питанию и отпустили домой, – говорит Ершова-Гречнева. – Дома мы пытались кормить и поить щенка, но он так сжимал челюсти, что просунуть шприц было невозможно. Я снова позвонила в ветклинику, и мы поехали на прием».

Щенок Чипс умер через несколько дней после покупки. ФОТО: личный архив

Сделанный тест на парвовирус оказался положительным. «Собаке было очень плохо, по анализам начались типичные для чумки изменения в составе крови – лейкопения, подскочили маркеры печени. Начали терапию антибиотиками и поставили капельницы, позже Felivet попросила перевести собаку в другую клинику, поскольку данное заболевание очень заразное, – объясняет Оксана. – Мы в срочном порядке перевезли его в Maaülikooli loomakliinik. Он был в тяжелом состоянии: рвота, понос, отказ от еды».