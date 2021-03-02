Маски в общественном транспорте: результаты рейда МуПо оказались неожиданными

Под контролем Муниципальной полиции были остановки общественного транспорта на площади Вабадузе, у торгового центра «Кристийне» и у Балтийского вокзала, а также в автобусном терминале центра «Виру», сообщает пресс-служба МуПо.

Хотя на утреннем инструктаже инспекторам выдали тысячи масок, при подведении итогов в конце дня выяснилось, что была использована лишь небольшая их часть.

«Ситуация была на удивление хорошей. Общий отзыв был таким, что большинство пассажиров были в масках, их не пришлось много раздавать. Но на автобусных остановках к распространителям масок подходили люди с просьбой дать им маску. Таким образом, сводные цифры показывают не точное положение в общественном транспорте, а общую готовность носить маски. Люди были понимающими и спокойными. Лишь единицы отказывались от маски», - сказал глава Таллиннской МуПо Айвар Тоомпере.

Всего сегодня проверили 361 единицу общественного транспорта, раздали 408 масок. Больше всего масок раздали на площади Вабадузе в троллейбусах и автобусах, направляющихся в сторону Ласнамяэ и центра города, где были проверены 62 единицы транспорта и людям раздали 145 масок. На Балтийском вокзале проверили 52 единицы транспорта и раздали 70 масок, в автобусном терминале центра «Виру» эти показатели были 60 и 60, в Кристийне — 62 и 45, на остановке у Центральной библиотеки 67 и 45, а на остановке на площади Вабадузе напротив горупавы - 58 и 42 соответственно.