За сутки в Эстонии выявлено 1467 зараженных, скончались десять человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 813 человек. 603 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавились 178, в Тартумаа 97, на Сааремаа 72, в Ляэне-Вирумаа 62, в Пярнумаа 46, в Вильяндимаа 39 и в Ляэнемаа 30 новых случаев заражения коронавирусом. В Вырумаа добавился 21, в Рапламаа 19, в Ярвамаа 17, на Хийумаа и в Йыгевамаа по 14, в Пылвамаа 13 и в Валгамаа 10 новых случаев заражения. В случае 22 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

По состоянию на утро 3 марта в больницах находится 555 пациентов с коронавирусом. В отделении интенсивной терапии - 48 пациентов, на искусственной вентиляции легких - 25.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 84 179 человек, из которых у 37 369 вакцинация завершена, т.е. люди получили обе дозы вакцины.

С начала пандемии в Эстонии было выявлено 69 193 случая заболевания COVID-19.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1121,5 случая на 100 000 человек. Доля положительных результатов первичных тестов составляет 16,1% от общего количества сделанных тестов.

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 266 934 раза. Через приложение было сообщено о заболевании 4 059 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 763.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения очень высока

Заболеваемость COVID-19 высока по всей Эстонии. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Действующие в Эстонии ограничения во многом позволяют людям продолжать обычную жизнь. Каждый человек своим ответственным поведением может внести вклад в разрешение кризиса, связанного с COVID-19. Чтобы предотвратить вызванную коронавирусом инфекцию, необходимо, в первую очередь, тщательно соблюдать гигиену рук и дистанцию, носить маску и не прикасаться грязными руками к глазам, носу и рту.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.