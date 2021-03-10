За сутки в Эстонии выявлено 1484 зараженных, скончались восемь человек
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7813 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1484, то есть 19% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7813 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1484, то есть 19% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 910 человек. 677 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 123, в Ляэне-Вирумаа — 101, в Тартумаа — 82, на Сааремаа — 59, в Рапламаа — 45, в Йыгева- и Вильяндимаа — по 19, в Пярнумаа — 17, в Ярвамаа — 16, на Хийумаа — 15, в Пыльва- и Вырумаа — по 14, в Валга- и Ляэнемаа — по 13 новых случаев. В случае 24 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1392,95 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.
В стационарном лечении нуждаются 639 пациентов, умерли восемь человек
По состоянию на утро 10 марта в Эстонии в больничном лечении нуждаются 639 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 58 пациентам, из которых 41 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.
Было открыто 77 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 49 человек, 15 пациентов перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
За сутки скончались восемь человек с коронавирусом: 95-летняя женщина, 91-летний мужчина, 89-летний мужчина, 86-летний мужчина, 84-летний мужчина, 80-летняя женщина, 73-летняя женщина и 72-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 677 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 4159 случаев заболевания COVID-19 у 4006 человек.
По состоянию на 10 марта выздоровели 57 463 человека. Из них истории болезни 40 848 человек (71,1%) завершены, у 16 615 человек (28,9%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 002 711 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 78 973 положительных первичных результата (7,9% от общего количества тестов).
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии против COVID-19 привиты 109 865 человек, две дозы вакцины получили 45 310 человек
По состоянию на 8 марта, в Эстонии вакцинацию прошли 109 865 человек, из которых 45 310 человек получили обе дозы. За сутки было введено 5116 доз, в общей сложности были введены 155 175 доз вакцины.
В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 269 258 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 5 082 раза, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 1178.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Интенсивность заражения в Эстонии очень высока
Заболеваемость COVID-19 высока по всей Эстонии. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите контакты с другими людьми к минимуму и как можно больше оставайтесь дома, чтобы снизить риск своего заражения и передачи инфекции в семейном кругу.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.