За сутки в Эстонии выявлено 1484 зараженных, скончались восемь человек

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 910 человек. 677 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 123, в Ляэне-Вирумаа — 101, в Тартумаа — 82, на Сааремаа — 59, в Рапламаа — 45, в Йыгева- и Вильяндимаа — по 19, в Пярнумаа — 17, в Ярвамаа — 16, на Хийумаа — 15, в Пыльва- и Вырумаа — по 14, в Валга- и Ляэнемаа — по 13 новых случаев. В случае 24 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1392,95 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.

В стационарном лечении нуждаются 639 пациентов, умерли восемь человек

По состоянию на утро 10 марта в Эстонии в больничном лечении нуждаются 639 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 58 пациентам, из которых 41 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.

Было открыто 77 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 49 человек, 15 пациентов перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались восемь человек с коронавирусом: 95-летняя женщина, 91-летний мужчина, 89-летний мужчина, 86-летний мужчина, 84-летний мужчина, 80-летняя женщина, 73-летняя женщина и 72-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 677 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 4159 случаев заболевания COVID-19 у 4006 человек.

По состоянию на 10 марта выздоровели 57 463 человека. Из них истории болезни 40 848 человек (71,1%) завершены, у 16 615 человек (28,9%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 002 711 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 78 973 положительных первичных результата (7,9% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 109 865 человек, две дозы вакцины получили 45 310 человек

По состоянию на 8 марта, в Эстонии вакцинацию прошли 109 865 человек, из которых 45 310 человек получили обе дозы. За сутки было введено 5116 доз, в общей сложности были введены 155 175 доз вакцины.

В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.