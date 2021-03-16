Жители Нымме воюют против закрытия железнодорожного перехода

Данный переход лежит на привычном пути жителей поселка Лийва из дома к автобусной остановке на Пярнуском шоссе и торговому центру Ярве. Edelaraudtee в сотрудничестве с городом Таллинном строит пешеходный туннель к станции Лийва в нескольких сотнях метров от улицы Рулли. В связи с этим железнодорожная компания хочет закрыть переход на улице Рулли, поскольку на отрезке железной дороги длиной менее километра три перехода не нужны.

Согласно плану пешеходы будут переходить железную дорогу от Вильяндиского шоссе. Там есть и звуковая сигнализация. Следующая возможность перейти пути – переход на улице Рулли, расположенный примерно в 130 метрах от Вильяндиского шоссе. В свою очередь в 350 метрах от него находится нынешний переход на станции Лийва, вместо которого будет построен туннель. Edelaraudtee хочет построить около путей ограждение, которое перекроет переход.

260 метров – как будто не очень долгий переход, но в действительности, чтобы попасть в магазин или на автобусную остановку, жители поселка Лийва будут вынуждены делать значительно больший круг, поскольку некоторые дома находятся так близко к дороге, что там нельзя пройти и приходится обходить весь квартал. Общество Лийва инициировал петицию за сохранение перехода на Рулли, под которой подписалось более 250 человек. Член правления Edelaraudtee AS Райн Каарьяс сказал, что он, конечно, понимает желание людей пользоваться прямым путем, но железнодорожная безопасность важнее удобства.

«Edelaraudtee исходит из того, что скорость движения поездов должна вырасти. Поезда могли бы ходить со скоростью 160 к/ч, но железнодорожная инфраструктура этого не позволяет. Следовательно, чтобы уменьшить дистанции и повысить скорость, необходимо последовательно инвестировать в железнодорожную инфраструктуру», - пояснил Каарья. Инвестиции означают и строительство туннеля, и закрытие перехода на том же уровне, а также установку ограждения.

По словам Каарьяса, в ближайшие годы Elron собирается приобрести шесть составов новых электропоездов, и, по его сведениям, на участке Таллинн-Вильянди планируется пустить три-четыре таких пар поездов. «Это означает, что скорости вырастут, движение поездов станет более плотным, и картина безопасности изменится», - сказал Каарьяс.

Представитель общества Лийва Индрек Луберг не согласен с этими аргументами. «Да, поездов будет больше и скорости вырастут. Но в нескольких сотнях метров находятся станция Лийва, где поезда в любом случае сбрасывают скорость», - сказал Луберг. Отсутствие сигнализации около перехода Рулли, по его словам, - не проблема.

«Во-первых, звук сигнала на переезде на Вильяндиском шоссе слышен и здесь. Если этого недостаточно, то проведите от переезда один кабель к переезду и установите сигнал и здесь. Это точно дешевле, чем снос перехода», - посоветовал Луберг.

Каарьяс приводит в качестве аргумента в пользу закрытия и планируемую Таллиннскую окружную железную дорогу, планирование которой сейчас только начинается. Реализация этого плана тоже увеличило бы движение поездов. По словам Луберга, до того, как будет построена эта дорога, пройдут годы. «Обсудим это, когда окружная железная дорога будет готова», - сказал он.