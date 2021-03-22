Напоминание ⟩ Истекает срок уплаты земельного налога

К 31 марта единовременно необходимо уплатить земельный налог, который не превышает 64 евро. К 31 марта необходимо уплатить половину, но не менее 64 евро с земельного налога, который превышает 64 евро. До 1 октября можно доплатить оставшуюся часть земельного налога.

Земельный налог должны уплатить 322 834 юридических и физических лиц на сумму 59,1 миллиона евро, которые в полном объеме пойдут в бюджет местных самоуправлений. По состоянию на сегодняшний день, из тех, у кого имеется обязанность по уплате земельного налога, примерно 61% либо уплатили его, либо имеют достаточную сумму для уплаты на своем счету предоплаты.

Свой счет об уплате земельного налога можно посмотреть по адресу e-MTA www.emta.ee. Если человек при заполнении налоговой декларации оставил часть возвращаемой суммы на своем счету предоплаты для уплаты земельного налога, он автоматически будет перечислен.

Для физических лиц, испытывающих трудности с уплатой земельного налога в срок, НТД рекомендует сделать рассрочку возникших обязанностей в среде самообслуживания e-MTA. Для подачи соответствующего ходатайства необходимо войти в e-MTA и выбрать в меню рубрику «Учет», затем выбрать раздел «Рассрочка», а в нём следующий раздел «Добавляю новое ходатайство». Более точные инструкции об оформлении рассрочки можно найти по адресу: www.emta.ee.