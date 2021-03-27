Коронавирус выявлен у 1151 жителя Эстонии, скончались 13 человек
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7738 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1151, то есть 14,9% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7738 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1151, то есть 14,9% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 693 человек. В Харьюмаа 517 новых случаев приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа прибавилось 127 зараженных, в Тартумаа - 68, Пярнумаа - 46, Вильяндимаа - 34, Ляэне-Вирумаа 33, Рапламаа - 25, Ляэнемаа - 22, Йыгевамаа - 18, Вырумаа - 15, Ярвамаа и Сааремаа - по 14, Валгамаа - 13, Пыльвамаа - восемь и Хийумаа - три. Еще в случае 18 результатов место жительства человека в Регистре народонаселения не обозначено.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1419,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,5% от общего количества сделанных тестов.
В течение суток в больницах были открыты 87 новых историй болезни Covid-19, всего в больничном лечении нуждается 667 пациентов.
К утру 27 марта в больнице находится 667 больных Covid-19 пациентов, из них интенсивная терапия требует 65-и пациентам, 44 их них находятся на аппарате ИВЛ.
Домой за сутки были отправлены 74 человека, 32 человека были переведены в нековидное отделение.
Скончались 13 человек
За сутки скончались 13 человек: 63-мужчина, 66-летний мужчина, 75-летние мужчина и женщина, 77-летний мужчина, 81-летняя женщина, 82-летний мужчина, 84-летний мужчина, 85-летняя женщина, 88-летний мужчина, 90-летняя женщина, 91-летняя женщина и 93-летняя женщина. Всего в Эстонии от последствий заражения коронавирусом умерло 860 человек.
На сегодня в больницах завершены 5607 случаев заболевания COVID-19 у 5105 человек.
По состоянию на 27 марта выздоровел 76 631 человек. Из них истории болезни 54 168 человек (70,7%) завершены, у 22 463 человек (29,3%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 124 400 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 102 738 положительных первичных результатов (9,1% от общего количества тестов).
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии от коронавируса получили вакцину 191 723 человека, две дозы получили 60 555 человек.
По состоянию на 27 марта, в Эстонии вакцинацию прошли 191 723 человека, из которых 131 168 получили одну дозу и 60 555 - две дозы. За сутки ввели 6690 доз, всего было введено 252 278 доз вакцины.
В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 271 632 раза. Через приложение было сообщено о заболевании 6 077 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 817.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Интенсивность заражения в Эстонии очень высока
Заболеваемость COVID-19 высока по всей Эстонии. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите контакты с другими людьми к минимуму и как можно больше оставайтесь дома, чтобы снизить риск своего заражения и передачи инфекции в семейном кругу.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.