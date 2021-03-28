Эксперты: значительного снижения числа заражений стоит ждать минимум через месяц

"Мы смоделировали оптимистичный вариант, согласно которому в начале мая цифры будут показывать где-то 200 заболевших в день. Есть, конечно, и еще более оптимистичные варианты. С другой стороны всё может развиваться и совсем не так хорошо", - отметила профессор математической статистики Криста Фишер.