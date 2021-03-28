Вс, 28.03.2021
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Эксперты: значительного снижения числа заражений стоит ждать минимум через месяц

Тестирование на коронавирус. ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees/

Впервые за долгое время количество новых заболевших коронавирусом за день в Эстонии отразилось трехзначной цифрой - 892. 

Уровень заражений опустился до коэффициента 0,9, но значительного снижения числа заражений следует ждать минимум через месяц, говорят эксперты, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". 

"Мы смоделировали оптимистичный вариант, согласно которому в начале мая цифры будут показывать где-то 200 заболевших в день. Есть, конечно, и еще более оптимистичные варианты. С другой стороны всё может развиваться и совсем не так хорошо", - отметила профессор математической статистики Криста Фишер.

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