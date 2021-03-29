Финляндия возобновляет вакцинацию препаратом AstraZeneca

Ведомство здравоохранения и социального развития THL выясняет возможную связь возникновения тромбоза мозговых вен с вакциной AstraZeneca. Подобных симптомов не замечено у людей старше 65 лет.

Финляндия на неделю приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после того, как было выявлено два редких случая венозного тромбоза.