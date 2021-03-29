Финляндия возобновляет вакцинацию препаратом AstraZeneca
В понедельник в Финляндии возобновится вакцинация препаратом AstraZeneca. В качестве меры предосторожности вакцину не будут давать людям моложе 65 лет, пишет YLE.
В понедельник в Финляндии возобновится вакцинация препаратом AstraZeneca. В качестве меры предосторожности вакцину не будут давать людям моложе 65 лет, пишет YLE.
Ведомство здравоохранения и социального развития THL выясняет возможную связь возникновения тромбоза мозговых вен с вакциной AstraZeneca. Подобных симптомов не замечено у людей старше 65 лет.
Финляндия на неделю приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после того, как было выявлено два редких случая венозного тромбоза.
Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) провело проверку вакцины от коронавируса AstraZeneca и пришло к заключению, что она эффективна и безопасна для использования.