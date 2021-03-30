Фото: спорим, другой квартиры с такой террасой в Эстонии не существует!
В эстонском курортном городе продается двухкомнатная квартира с необычной планировкой и еще более необычной террасой, передает Kodustiil.
В эстонском курортном городе продается двухкомнатная квартира с необычной планировкой и еще более необычной террасой, передает Kodustiil.
Расположенная на третьем этаже двухкомнатная квартира площадью 61 м2 отличается особенным дизайном интерьера и стоимостью 110 000 евро.
В квартире с высокими потолками есть спальня, открытая кухня-гостиная, санузел и большая терраса площадью 24,3 м2. В квартире установлены радиаторы, сделанные по индивидуальному заказу, дубовый паркет, а потолки отделаны сосновой вагонкой.
Высокие потолки и особенно необычно выгнутые стены делают квартиру по-настоящему уникальной. А второй такой террасы точно не найти во всем городе!
С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.