Песков: РФ не позволит США говорить с собой с позиции силы

"Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях, но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно", - сказал он в интервью изданию "Аргументы и факты", комментируя возможность разрыва дипотношений между Москвой и Вашингтоном.

"Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено", - добавил Песков.