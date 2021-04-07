Каллас: вакцинация в Эстонии проходит успешно

Отвечая в среду на вопросы депутатов Рийгикогу, премьер-министр сказала, что не согласна с мнением, что в вакцинации «полный хаос». По ее словам, вакцинация идет в Эстонии успешно и уже привит 21 процент совершеннолетнего населения.

Премьер-министр отметила, что вакцинация связана с поставками. «Доз поступило меньше, поэтому мы действуем в условиях дефицита вакцины. Мы договорились, что как минимум две трети следует выделить на вакцинацию групп риска, а одну — на работников передовой. Когда нам поступило меньше вакцины, мы приостановили вакцинацию именно на передовой, чтобы можно было привить именно группы риска и снизить нагрузку на медицинскую систему», - сказала Каллас.

Каллас отметила, что на прошлой неделе планировалось привить 40 000 человек, а привили 41 000 человек. За три праздничных дня планировалось привить 20 000 человек, привили 17 000 человек. По словам Каллас, главная причина заключалась в том, что не удалось привлечь достаточно пожилых.

«Эти выходные стали уроком. Урок заключается в том, что если проводить массовые вакцинации, то к людям старшего возраста, которых мы сейчас в условиях дефицита вакцины хотим привить в первую очередь, нужен более персональный подход. Они хотят, чтобы у них была возможность пообщаться с семейным врачом и чтобы они могли это делать рядом с домом», - сказала Каллас.