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Полиция просит помощи в поисках 50-летнего мужчины

Тоомас. ФОТО: PPA

Полиция просит помощь в установлении местонахождения пропавшего в Курессааре 50-летнего Тоомаса.

Последний раз Тоомаса видели утром 11 апреля в его доме в Курессааре, откуда он скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские связались со знакомыми мужчины и проверили места, где он может находиться. Полиция начала поиски в окрестностях его дома.

Рост Тоомаса около 175 см, у него худощавое телосложение. У него светло-карие глаза и темно-каштановые волосы. Когда Тоомас уходил из дома, на нем была синяя куртка и темные брюки.

Полиция просит всех, кто видел Томаса или у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.

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