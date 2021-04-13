Полиция просит помощи в поисках 50-летнего мужчины

Последний раз Тоомаса видели утром 11 апреля в его доме в Курессааре, откуда он скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские связались со знакомыми мужчины и проверили места, где он может находиться. Полиция начала поиски в окрестностях его дома.

Рост Тоомаса около 175 см, у него худощавое телосложение. У него светло-карие глаза и темно-каштановые волосы. Когда Тоомас уходил из дома, на нем была синяя куртка и темные брюки.