Фото ⟩ Крупный пожар в Ляэнемаа: огонь угрожает трем жилым домам
В деревне Тууру Ляэнеского уезда пожаром охвачены пять гектаров прибрежной зоны. Также загорелась баня, в опасной зоне находятся три дома, пишет rus.err.ee.
В деревне Тууру Ляэнеского уезда пожаром охвачены пять гектаров прибрежной зоны. Также загорелась баня, в опасной зоне находятся три дома, пишет rus.err.ee.
Как сообщили в Спасательном департаменте ERR, людям пожар опасности не представляет.
Помимо большого числа спасателей, в тушении пожара участвует и вертолет.
Точная причина пожара пока неизвестна, но, по оценке Спасательного департамента, все могло начаться с возгорания сухой травы.
Одна из пожарных машин, которая спешила на тушение пожара, попала в тяжелое ДТП. Подробнее читайте здесь.