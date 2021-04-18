Вс, 18.04.2021
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Фото ⟩ Крупный пожар в Ляэнемаа: огонь угрожает трем жилым домам

В деревне Тууру Ляэнеского уезда пожаром охвачены пять гектаров прибрежной зоны. Также загорелась баня, в опасной зоне находятся три дома, пишет rus.err.ee.

Как сообщили в Спасательном департаменте ERR, людям пожар опасности не представляет.

Помимо большого числа спасателей, в тушении пожара участвует и вертолет.

Точная причина пожара пока неизвестна, но, по оценке Спасательного департамента, все могло начаться с возгорания сухой травы.

Одна из пожарных машин, которая спешила на тушение пожара, попала в тяжелое ДТП. Подробнее читайте здесь

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