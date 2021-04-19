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Число новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии за неделю значительно снизилось

Пярнуская больница. ФОТО: Mailiis Ollino/

Число выявленных новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии на прошлой неделе снизилось примерно на 25% в недельном сравнении, пишет Rus.ERR.

В общей сложности с 12 по 18 апреля было выявлено 3382 новых случая заражения - на 1081 меньше, чем в предшествующую неделю.

Распространение COVID-19 в Эстонии ускорилось с начала февраля, достигнув пика в середине марта - 10 604 новых случая за неделю, после чего начало снижаться.

Тренд к замедлению темпов распространения коронавируса сохраняется пять недель подряд.

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