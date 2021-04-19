Число новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии за неделю значительно снизилось
Число выявленных новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии на прошлой неделе снизилось примерно на 25% в недельном сравнении, пишет Rus.ERR.
Число выявленных новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии на прошлой неделе снизилось примерно на 25% в недельном сравнении, пишет Rus.ERR.
В общей сложности с 12 по 18 апреля было выявлено 3382 новых случая заражения - на 1081 меньше, чем в предшествующую неделю.
Распространение COVID-19 в Эстонии ускорилось с начала февраля, достигнув пика в середине марта - 10 604 новых случая за неделю, после чего начало снижаться.
Тренд к замедлению темпов распространения коронавируса сохраняется пять недель подряд.