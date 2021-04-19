В странах Балтии снижаются суточные показатели заражения COVID-19

Накануне в странах Балтии было выявлено 1606 случаев COVID-19: 543 новых случая в Эстонии, 726 случаев в Литве и 337 - в Латвии.

В Эстонии за минувшие сутки были проанализированы 2796 первичных тестов на COVID-19, из которых положительными оказались 228 или 8,2% от общего числа суточных тестов, сообщил в понедельник департамент здоровья.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 117 782 случая заражения коронавирусом.

Умерли за сутки 8 человек. Всего скончались от коронавируса 1100 человек, выздоровели 102 226 человек.

Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины сделана 288 273 жителям, в том числе курс вакцинации завершен у 85 397 человек.

Число выявленных новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии на прошлой неделе снизилось примерно на 25% в недельном сравнении.

В общей сложности с 12 по 18 апреля было выявлено 3382 новых случая заражения - на 1081 меньше, чем в предшествующую неделю. Тренд к замедлению темпов распространения коронавируса сохраняется пять недель подряд.

По данным МИД Эстонии, с 19 апреля, въезд в республику без ограничений разрешен для прибывающих из Ирландии, Мальты, Португалии, Финляндии и Великобритании. Прибывшие из этих стран не должны соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

В Литве за сутки подтверждено 592 новых случая коронавируса, скончались 10 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Всего с начала пандемии в Литве зарегистрировано 234 232 случая COVID-19, скончались 3770 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 7 639 смертей.

С понедельника в стране могут возобновить работу магазины, находящиеся в торговых центрах, кинотеатры, театры, концертные залы, разрешены небольшие мероприятия.

На прошлой неделе правительство Литвы постановило, что магазины в торговых центрах смогут работать только по будням. Во всех местах торговли должно быть обеспечено не менее 50 кв. метров площади на одного человека или же одновременно можно обслуживать только одного человека.

С понедельника также могут принимать посетителей кинотеатры, залы учреждений профессионального сценического искусства, разрешены мероприятия со зрителями на открытом воздухе и в помещениях. На таких мероприятиях может быть не более 150 посетителей, зрители смогут занимать не более 30% всех сидячих мест в помещении.

Позже на этой неделе должны открыться летние кафе, а со следующей недели - спортивные клубы.

В Латвии за прошедшие сутки было выявлено 202 новых случая COVID-19, сообщил в понедельник Центр профилактики и контроля заболеваний.

Скончались три человека с коронавирусом в возрасте от 50 до 79 лет. За время пандемии в Латвии умерли 2056 больных COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус в Латвии выявлен у 111 536 человек.

По данным Центра, с сегодняшнего дня 1-6-е и 12-е классы, а также 7-9-е и 10-11-е классы по ротационному принципу в 55 наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях смогут заниматься очно.

С 7 апреля 12-е классы по всей стране могут учиться очно дважды в неделю, а для остальных классов возможность очного обучения предусмотрена только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях.