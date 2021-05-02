В Таллинне нетрезвый водитель скрылся с места ДТП: пострадали трое

В 22.47 в Таллинне у дома на Пярнуском шоссе, 6, по предварительным данным, столкнулись автомобили Honda Jazz и Mercedes-Benz E 250 CDI, в результате чего Honda отбросило в дерево. Mercedes-Benz скрылся с места происшествия. Автомобиль Mercedes-Benz и предположительно его водитель (с признаками опьянения) были обнаружены позже.

50-летний водитель, 51-летняя и 68-летняя пассажирки Honda были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Сутки на дорогах: полицейская погоня, пьяный подросток и труп на обочине

Всего за прошедшие сутки произошло восемь ДТП, в которых в общей сложности пострадали девять человек и один умер.

Около 18 часов в Вырумаа в волости Выру в деревне Ласва произошло ДТП, когда перед 42-летним мотоциклистом на Honda VFR 1200XD выбежала собака. Мотоциклист был доставлен в Южно-Эстонскую больницу для проверки состояния здоровья.

В 19.26 в Харьюмаа в волости Саку на четвертом километре шоссе Таллинн-Саку-Лаагри водитель без прав пытался скрыться от полиции и спровоцировал ДТП с участием четырех машин. Подробнее читайте здесь.

В 20.30 в Ида-Вирумаа в Кохтла-Ярве у дома на улице Метсапарги, 20 на велосипедно-пешеходной дорожке произошло ДТП, когда 36-летняя женщина на электросамокате Segway SNSC 2.0 выбрала не подходящую для своего опыта вождения скорость, потеряла управление и упала. Ее доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 21.44 в Таллинне на круговом перекрестке Тонди-Каяка-Самму, по предварительным данным, 38-летняя женщина на электровелосипеде Segway двигалась по тротуару и, пересекая проезжую часть улицы Каяка, врезалась в бордюр, не справилась с управлением и упала. Она была доставлена ​​в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 21.59 в Таллинне у дома на улице Виру, 27а, по предварительным данным, BMW 318d, за рулем которого был 37-летний мужчина, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 25-летнего мужчину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 21.59 в Харьюмаа в волости Раазику у дома на улице Ярси-теэ, 1, по предварительным данным, 14-летний мальчик с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением велосипеда Superior и упал. Точные обстоятельства случившегося выясняются. Юный велосипедист был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

Около 22.56 в Центр тревоги поступило сообщение о найденном на обочине дороги трупе. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате ДТП. Подробнее читайте здесь.

28 нетрезвых водителей

За минувшие сутки на дорогах страны полицией было задержано 28 нетрезвых водителей. По предварительным данным, у трех задержанного были выявлены признаки употребления наркотиков, а у остальных - алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.