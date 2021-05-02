На обочине дороги найден труп человека
В субботу, 1 мая, на обочине дороге был найден труп человека. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате ДТП.
В субботу, 1 мая, на обочине дороге был найден труп человека. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате ДТП.
Вчера около 22.56 в Центр тревоги поступило сообщение о найденном в Пярну в деревне Папсааре на обочине дороги у перекрестка Элутеэ и Элизе-теэ мертвом человеке, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Погибшим оказался 60-летний мужчина. В связи с местонахождением погибшего и внешними повреждениями на его теле есть основание подозревать, что смерть наступила в результате ДТП.
Точные обстоятельства произошедшего выясняются.
Всего за прошедшие сутки произошло восемь ДТП, в которых в общей сложности пострадали девять человек. Подробнее читайте здесь.