На обочине дороги найден труп человека

Вчера около 22.56 в Центр тревоги поступило сообщение о найденном в Пярну в деревне Папсааре на обочине дороги у перекрестка Элутеэ и Элизе-теэ мертвом человеке, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Погибшим оказался 60-летний мужчина. В связи с местонахождением погибшего и внешними повреждениями на его теле есть основание подозревать, что смерть наступила в результате ДТП.

Точные обстоятельства произошедшего выясняются.