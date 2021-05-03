Огласите весь список, пжалста!..

Впрочем, мы увлеклись исключительно двусторонними отношениями «Россия-США», тогда как главное-то в этом списке, во всяком случае, для нас – это наличие в нем Эстонской Республики. Конечно, чрезвычайно лестно, что нас ставят на одну доску с Америкой и Великобританией. Однако такое формализованное тождество не делает Эстонию реально великой державой.

Объясняя, а фактически оправдывая присоединение нашей страны к государствам, которые высылают со своих территорий российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, наш премьер-министр Кая Каллас разместила 1 мая на своей страничке в Facebook пост, посвящённый очередной годовщине вступления Эстонии в ЕС. В нём говорится: «Учитывая наше географическое положение, у нас есть выбор – быть с Европой или быть с Россией. В этот день 17 лет назад мы присоединились к Европейскому Союзу и равны за столом. Эстония больше никогда не останется одна».

Я согласен, что полувековое пребывание в дружной семье братских народов для многих жителей Эстонии, наверное, стоило одиночества, если не хуже. Но равенство за столом не обязательно должно означать подражание соседям. Да и на предмет соседства тоже можно подискутировать.

Скажем, объявляя о высылке сотрудников российского посольства, руководство республики аргументировало этот шаг европейской (как вариант – балтийской) солидарностью.

Но не логичнее было бы руководствоваться гораздо более объяснимой и, кстати, более прагматичной, скажем, финно-угорской солидарностью? Ведь ни Финляндия, ни Венгрия не стали высылать сотрудников российских дипмиссий. Причем Венгрия поначалу заявила о своей готовности сделать такой шаг как знак солидарности со своими коллегами по Вышеградской четверке (V4) – Чехией, Словакией и Польшей, однако затем отказалась от этого намерения.

Используя опыт этих двух стран, именно «учитывая наше географическое положение», Эстония могла бы действовать гораздо успешнее, чем сегодня – дразня не в меру обидчивого восточного соседа без особой на то надобности. И без особого успеха, впрочем, тоже.

Вообще постановка вопроса таким ребром: «быть с Европой или быть с Россией», сильно напоминает другой лозунг: «Кто не с нами, тот против нас!». А почему, собственно, «или – или!»? Как раз из своего географического положения Эстония могла бы извлечь максимум пользы, будучи и с Европой, и с Россией в нормальных добрососедских отношениях. Говорят же в народе: ласковый телёнок двух маток сосет.

Понятно, почему ссылка на опыт Финляндии, ведущей именно такую политику, всегда вызывает сильное раздражение у представителей эстонского истеблишмента. Когда человек поступает неверно и сам прекрасно это осознаёт, то всякое лишнее напоминание об этом, с указанием на удачный пример обратного характера, лишь усиливает досаду. И тогда, ну, просто назло кондуктору, куплю билет, но пойду пешком…