Огласите весь список, пжалста!..
Кремлевский «список недружественных для России стран», который был опубликован на прошлой неделе и вызвал оживление в «кругах, близких к…», на самом деле ничего принципиально нового собой не представляет.
Кремлевский «список недружественных для России стран», который был опубликован на прошлой неделе и вызвал оживление в «кругах, близких к…», на самом деле ничего принципиально нового собой не представляет.
Как выразился на этот счет в блиц-интервью русскоязычной «Актуальной камере» председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон, нынешние действия России «симметричны и не вызывают опасений». То есть, читай, укладываются в рамки нормы.
В истории цивилизации не было, пожалуй, периодов, когда у каждого государства или группы государств не были припасены за пазухой перечни стран, к которым они такую неприязнь испытывали, что кушать не могли. Уж не говоря про времена до появления государственности как таковой, а заодно – и письменности. Поэтому, на мой взгляд, нервическая реакция западного истеблишмента на такой список в российском исполнении представляется несколько надуманной.
Госдеп США, не говоря уже об американских компетентных органах типа ЦРУ или СНБ, регулярно публикуют либо отдельные списки того же порядка, либо высказывания своих высших должностных лиц на тему «потенциальной (и это в самом дружелюбном контексте) враждебности России».
Так сложилось еще при царе Горохе, так продолжалось даже во время Второй мировой, когда обе державы вынуждены были, сцепив зубы, забыть про распри: слишком опасным был враг, порознь его было не одолеть. Но подспудно оба союзника вынашивали планы, как бы половчее уконтрапупить друг друга.
Во всяком случае, вышедшие к Эльбе войска под командованием Маршала Победы были готовы форсировать водное препятствие и продолжить триумфальное шествие по Европе, не смущаясь превращением вчерашнего союзника в противника. Да и у американского командования примерно такие же планы имелись. На основе соответствующих списков.
По счастью, и в Кремле, и на берегах Потомака хватило здравого смысла удержаться от акта суицида.
В следующем году будет отмечаться 60-летие ещё одного эпизода из истории соперничества двух сверхдержав за мировое лидерство. В конце октября 1962 года мир в полуобморочном состоянии отполз от края термоядерной пропасти, от падения в которую человечество отделяли буквально считанные часы. Но, к счастью, верх и на этот раз взял здравый смысл.
Так что нынешний дипломатический пинг-понг, где вместо мячей выступают сотрудники посольств и международных экономических, военных и политических союзов (скажем, совсем свежий перечень чиновников Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию РФ – в ответ на аналогичный список россиян, ставших персонами нон грата для Европы), - совсем не новый вид спорта. Да и не столь травматичный, как описанные выше «матчи высшей лиги».
Другое дело, что такой, почти пасторальный, бадминтон практически в любой момент может принять характер обострения застарелой хронический болезни. 60 лет назад казалось, что Кубинский, он же Карибский, кризис послужил для всех его участников назидательным уроком, и подобное уже никогда не сможет повториться. Но почему-то в памяти именно сегодня оживает затёртая до пошлости фраза про историю, которая учит только тому, что она никого ничему… и так далее.
Впрочем, мы увлеклись исключительно двусторонними отношениями «Россия-США», тогда как главное-то в этом списке, во всяком случае, для нас – это наличие в нем Эстонской Республики. Конечно, чрезвычайно лестно, что нас ставят на одну доску с Америкой и Великобританией. Однако такое формализованное тождество не делает Эстонию реально великой державой.
Объясняя, а фактически оправдывая присоединение нашей страны к государствам, которые высылают со своих территорий российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, наш премьер-министр Кая Каллас разместила 1 мая на своей страничке в Facebook пост, посвящённый очередной годовщине вступления Эстонии в ЕС. В нём говорится: «Учитывая наше географическое положение, у нас есть выбор – быть с Европой или быть с Россией. В этот день 17 лет назад мы присоединились к Европейскому Союзу и равны за столом. Эстония больше никогда не останется одна».
Я согласен, что полувековое пребывание в дружной семье братских народов для многих жителей Эстонии, наверное, стоило одиночества, если не хуже. Но равенство за столом не обязательно должно означать подражание соседям. Да и на предмет соседства тоже можно подискутировать.
Скажем, объявляя о высылке сотрудников российского посольства, руководство республики аргументировало этот шаг европейской (как вариант – балтийской) солидарностью.
Но не логичнее было бы руководствоваться гораздо более объяснимой и, кстати, более прагматичной, скажем, финно-угорской солидарностью? Ведь ни Финляндия, ни Венгрия не стали высылать сотрудников российских дипмиссий. Причем Венгрия поначалу заявила о своей готовности сделать такой шаг как знак солидарности со своими коллегами по Вышеградской четверке (V4) – Чехией, Словакией и Польшей, однако затем отказалась от этого намерения.
Используя опыт этих двух стран, именно «учитывая наше географическое положение», Эстония могла бы действовать гораздо успешнее, чем сегодня – дразня не в меру обидчивого восточного соседа без особой на то надобности. И без особого успеха, впрочем, тоже.
Вообще постановка вопроса таким ребром: «быть с Европой или быть с Россией», сильно напоминает другой лозунг: «Кто не с нами, тот против нас!». А почему, собственно, «или – или!»? Как раз из своего географического положения Эстония могла бы извлечь максимум пользы, будучи и с Европой, и с Россией в нормальных добрососедских отношениях. Говорят же в народе: ласковый телёнок двух маток сосет.
Понятно, почему ссылка на опыт Финляндии, ведущей именно такую политику, всегда вызывает сильное раздражение у представителей эстонского истеблишмента. Когда человек поступает неверно и сам прекрасно это осознаёт, то всякое лишнее напоминание об этом, с указанием на удачный пример обратного характера, лишь усиливает досаду. И тогда, ну, просто назло кондуктору, куплю билет, но пойду пешком…
P.S. Что же касается повода, из-за которого, собственно, и разгорелся весь этот сыр-бор, то депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, выступая против очередной антироссийской резолюции ЕС, выразился на эту тему коротко, но достаточно ясно: «Спустя семь лет вы вспомнили о террористическом акте, якобы совершенном Москвой в Чехии в 2014 году. Но где доказательства? Их нет». То же самое признал и чешский президент Милош Земан. Но их обоих не слышат.