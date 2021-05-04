Видео ⟩ В Ласнамяэ объявился очередной лось

В Таллинне и столичных пригородах лоси - не редкость. При встрече с оказавшимися в населенном пункте крупными дикими животными не рекомендуют подходить к ним слишком близко, поскольку они чувствуют себя загнанными в угол и могут напасть на человека.

Человеку нужно отступать, пятясь, ни в коем случае не поворачиваться спиной к животному, избегать зрительного контакта с ним и резких движений. Кроме того, при встрече с крупным диким животным нельзя шуметь.

Об оказавшемся в населенном пункте крупном диком животном нужно сразу же сообщить по номеру вызова экстренной помощи 112 и максимально точно описать, где животное видели, какого оно было размера и в каком направлении оно ушло.