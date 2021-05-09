Кылварт: мне никто не предлагал возможность получить вакцину от коронавируса
Мэр Таллинна, заместитель председателя Центристской партии Михаил Кылварт по состоянию на четверг этой недели все еще не получил вакцину от коронавируса, пишет rus.err.ee.
Мэр Таллинна, заместитель председателя Центристской партии Михаил Кылварт по состоянию на четверг этой недели все еще не получил вакцину от коронавируса, пишет rus.err.ee.
"Мне никто не звонил и не предлагал возможность вакцинироваться", - сказал Кылварт во время заседания Таллиннского горсобрания, отвечая на вопрос депутата-соцдема Сийма Туйска.
По словам мэра, он будет готов вакцинироваться от коронавируса в Таллиннском центре вакцинации тогда, когда такая возможность будет у всех представителей его возрастной группы.
Ранее стало известно, что на этой неделе первую прививку от коронавируса получил председатель Центристской партии Юри Ратас, который почти на 7 месяцев младше Кылварта.
Ратасу сейчас 42, а Кылварту - 43 года.