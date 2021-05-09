Кылварт: мне никто не предлагал возможность получить вакцину от коронавируса

"Мне никто не звонил и не предлагал возможность вакцинироваться", - сказал Кылварт во время заседания Таллиннского горсобрания, отвечая на вопрос депутата-соцдема Сийма Туйска.

По словам мэра, он будет готов вакцинироваться от коронавируса в Таллиннском центре вакцинации тогда, когда такая возможность будет у всех представителей его возрастной группы.

Ранее стало известно, что на этой неделе первую прививку от коронавируса получил председатель Центристской партии Юри Ратас, который почти на 7 месяцев младше Кылварта.