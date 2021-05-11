Фото ⟩ В центре Таллинна продается небольшая квартира с хорошим ремонтом

При оформлении интерьера этой двухкомнатной квартиры с высокими потолками и большими окнами значительное внимание уделено деталям. Квартира площадью всего 39 м2 находится в доме постройки 1961 года, но это не хрущевка.

Двухкомнатная квартира в Таллинне. ФОТО: KV.EE

Решенный в скандинавском стиле с преобладанием светлых тонов интерьер делает квартиру приятно просторной и наполненной воздухом. Некоторые более темные стены добавляют контраста и уюта, а выкрашенные серой краской двери необычны. Полы покрыты паркетом из натурального дерева. В квартире заменены все технические системы.

Двухкомнатная квартира в Таллинне. ФОТО: KV.EE

В квартире с удобной планировкой есть гостиная, спальня, кухня, ванная и маленький офисный уголок. Квартире также принадлежит кладовая в подвале. Парковка за домом - бесплатная.

Двухкомнатная квартира в Таллинне. ФОТО: KV.EE