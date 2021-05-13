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  • В Нарве родителей просят не водить детей в детские сады без острой необходимости

В Нарве родителей просят не водить детей в детские сады без острой необходимости

Mitmekesine toit on tähtis nii lasteaias kui koolis. Pilt on illustratiivne. ФОТО: Andres Haabu

Власти Нарвы освободят родителей, которые готовы оставить своих детей дошкольного возраста дома, от платы за место в детском саду до конца лета, пишет Rus.ERR.

Как сообщает пресс-служба Нарвской городской управы, в связи с продолжающимся широким распространением коронавируса по-прежнему важно максимально сократить количество ежедневных контактов, а это значит, что по возможности следует оставлять детей дошкольного возраста дома,

Руководствуясь рекомендациями Министерства образования и науки, городская управа Нарвы решила вынести на обсуждение и рассмотрение горсобранию проект по освобождению от платы за детский сад.

Инициатива предусматривает, что с 1 мая 2021 года и до конца августа родителей детей, которые в этот период не пользуются услугой детского сада, будут освобождены от платы за место. Плата за место будет уменьшена пропорционально за те дни, когда ребенок не посещает детский сад.

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