В Нарве родителей просят не водить детей в детские сады без острой необходимости

Как сообщает пресс-служба Нарвской городской управы, в связи с продолжающимся широким распространением коронавируса по-прежнему важно максимально сократить количество ежедневных контактов, а это значит, что по возможности следует оставлять детей дошкольного возраста дома,

Руководствуясь рекомендациями Министерства образования и науки, городская управа Нарвы решила вынести на обсуждение и рассмотрение горсобранию проект по освобождению от платы за детский сад.

Инициатива предусматривает, что с 1 мая 2021 года и до конца августа родителей детей, которые в этот период не пользуются услугой детского сада, будут освобождены от платы за место. Плата за место будет уменьшена пропорционально за те дни, когда ребенок не посещает детский сад.