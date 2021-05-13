Мошенники продолжают звонить жителям Эстонии от имени разных банков

В конце апреля 34-летней женщине, проживающей в Пыхья-Таллинне, позвонили от имени банка SEB и предложили дополнительную защиту для банковской карты. Женщина ввела ПИН-коды Smart-ID. Позже она обнаружила, что на ее имя был оформлен кредит на 5000 евро и эту сумму сняли с ее счета.

10 мая 60-летней жительнице Ласнамяэ позвонили от имени банка Swedbank и попросили ввести PIN-коды, что женщина и сделала. Позже она обнаружила, что со счета пропало 1860 евро.

5 мая подобный звонок получила жительница Тартумаа, которой сообщили, что на счету происходят подозрительные сделки. Под предлогом быстрой блокировки счета у женщины попросили ПИН-коды Smart-ID. Позже выяснились, что со счета пропало 1290 евро.

Вчера в полицию сообщили, что с такой же легендой 7 мая жительнице Силламяэ позвонили на Viber. Женщина ввела пароли Smart-ID и таким образом неизвестные перевели с ее счета 400 евро.

10 мая жительнице Кохтла-Ярве позвонили от имени банка и спросили разные данные, касающиеся банковского счета. Позже женщина поняла, что это может быть мошенничество, она позвонила в банк и закрыла свою карты. Сумма ущерба устанавливается.

Еще одной женщине из Кохтла-Ярве позвонили 11 мая и убедили ее ввести ПИН-коды Smart-ID. После этого мошенник получил доступ к счету женщины и совершил несколько переводов на 1000 евро.

11 мая от имени банка позвонили и жительнице Силламяэ, которую убедили, что на ее счету происходят подозрительные сделки. Убедив жертву ввести ПИН-коды Smart-ID, мошенники сняли со счета 3300 евро.

12 мая 26-летний мужчина нашел в Facebook объявление о продаже видеокарты и процессора и перевел продавцу 1330 евро. После этого продавец заблокировал покупателя.

"Убедительно просим - получив "звонок из банка" не давайте себя поторапливать и запугивать, прекратите разговор и для проверки сами позвоните на инфолинию своего банка", — говорит веб-констебль Яна Фролова.

Полиция просит следовать советам: