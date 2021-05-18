Фото ⟩ Внезапное наводнение нанесло большой ущерб

«Внезапное наводнение происходит, когда малоподвижное грозовое облако быстро проливает большое количество воды на небольшой участок. В субботу для этого были созданы благоприятные условия, - написал он в соцсетях. Согласно данным, полученным эстонской сетью наблюдателей за грозами и штормами, также затопило окрестности Пыльва и Муствеэ, местами и Таллинн».

Специалист по хозяйственной части волостной управы Сетомаа Лаури Саар сказал Lõuna-Eesti Postimees, что ситуации, когда обочина спускающейся с горы дороги размывается из-за проливных дождей, случаются каждый год.