Фото ⟩ Внезапное наводнение нанесло большой ущерб
Физико-географ Свен-Эрик Энно поделился в соцсетях фотографиями того, какой ущерб был причинен внезапным наводнением в деревнях Тоброва и Цергонды в волости Сетомаа.
Физико-географ Свен-Эрик Энно поделился в соцсетях фотографиями того, какой ущерб был причинен внезапным наводнением в деревнях Тоброва и Цергонды в волости Сетомаа.
«Внезапное наводнение происходит, когда малоподвижное грозовое облако быстро проливает большое количество воды на небольшой участок. В субботу для этого были созданы благоприятные условия, - написал он в соцсетях. Согласно данным, полученным эстонской сетью наблюдателей за грозами и штормами, также затопило окрестности Пыльва и Муствеэ, местами и Таллинн».
Специалист по хозяйственной части волостной управы Сетомаа Лаури Саар сказал Lõuna-Eesti Postimees, что ситуации, когда обочина спускающейся с горы дороги размывается из-за проливных дождей, случаются каждый год.
«Пару лет назад у дороги вырыли канавы. В долину перевезли почву, образовавшуюся в результате рытья канав, - сказал Саар. - Следовательно, эта почва там не закрепилась. Перепад высот большой. И если количество воды, которая спускается с холма, тоже велико, то возникает такая ситуация».