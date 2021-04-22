Картина дня: смертельные игры молодежи, подробности тяжелой аварии и тяжба с фирмой экспресс-кредитов

Дети играют в «аптеку» и погибают на глазах у друзей

«Около 14 часов позвонили из полиции и пригласили меня к себе, - рассказывает Янина Гринфилд. - Я спросила, что случилось, но полицейский сказал, что не может сказать этого по телефону. Я спросила: „Он умер? Скажите, он умер?”» Тело 21-летнего сына Яны работники морга за два часа до этого звонка забрали из гостиницы в Таллинне. Читать далее...

В Таллинне активно орудуют воры

В Таллинне участились случаи краж велосипедов и самокатов: за четыре месяца этого года в Кесклиннаском отделении полиции было зарегистрировано в три раза больше краж, чем за тот же период прошлого года. Читать далее...

Запись с видеорегистратора 〉 Водитель фургона, спровоцировавший в центре Таллинна тяжелую аварию, выехал на красный свет

Водитель фургона, который вчера на перекрестке универмага «Стокманн» в Таллинне спровоцировал тяжелое ДТП, выехал на красный свет. Это становится ясно благодаря видео с регистратора машины, случайно зафиксировавшей происшествие. Читать далее...

Убеждай и объясняй или Что больницы делают с отказниками от вакцины

Хотя большая часть персонала эстонских больниц, естественно, вакцинирована от коронавируса, в каждом медицинском заведении имеется значительная часть тех, кто этого по той или иной причине не сделал. Что делать с отказниками? Руководство больниц представило Postimees обзор по своим учреждениям.

В Эстонии прибавилось 226 зараженных, четверо скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4710 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 226, то есть 4,8% от общего количества. Читать далее...

94-летняя женщина едва не лишилась дома из-за чужого экспресс-кредита

Пожилая женщина, ставшая жертвой бессовестной мошенницы, едва не лишилась своего дома, но, к счастью, похоже отделалась испугом. Читать далее...

ЕС открывает границы: кого и на каких условиях будут пускать?

Совет ЕС утвердил рекомендацию ослабить ограничения на поездки в Шенген из третьих стран, например, России. Пропуском для туристов станет прививка от коронавируса, но не любой вакциной. Читать далее...

Опрос: 75 процентов людей планируют проголосовать на местных выборах

Исследовательская компания Norstat провела в мае опрос, согласно которому 75 процентов респондентов планируют проголосовать на местных выборах в октябре, а десять процентов респондентов не планируют этого делать. Читать далее...

Эстонский рыбак поймал карпа весом более 19 килограммов

На прошлой неделе житель Пайде Рене Мартин поймал карпа, который весил 19,1 килограмма. Пойманная рыба превысила предыдущий рекорд рыбака на килограмм. Читать далее...

Карилайд: Ратас примет решение по выдвижению своей кандидатуры в президенты 31 мая

По словам заместителя председателя Центристской партии Яануса Карилайда, председатель партии Юри Ратас примет решение о том, будет ли выдвигать свою кандидатуру в президенты Эстонии, 31 мая. Читать далее...