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  • Картина дня: смертельные игры молодежи, подробности тяжелой аварии и тяжба с фирмой экспресс-кредитов

Картина дня: смертельные игры молодежи, подробности тяжелой аварии и тяжба с фирмой экспресс-кредитов

Скорая помощь. ФОТО: Madis Veltman

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 мая.

Дети играют в «аптеку» и погибают на глазах у друзей

«Около 14 часов позвонили из полиции и пригласили меня к себе, - рассказывает Янина Гринфилд. - Я спросила, что случилось, но полицейский сказал, что не может сказать этого по телефону. Я спросила: „Он умер? Скажите, он умер?”» Тело 21-летнего сына Яны работники морга за два часа до этого звонка забрали из гостиницы в Таллинне. Читать далее...

В Таллинне активно орудуют воры

В Таллинне участились случаи краж велосипедов и самокатов: за четыре месяца этого года в Кесклиннаском отделении полиции было зарегистрировано в три раза больше краж, чем за тот же период прошлого года. Читать далее...

Запись с видеорегистратора 〉 Водитель фургона, спровоцировавший в центре Таллинна тяжелую аварию, выехал на красный свет

Водитель фургона, который вчера на перекрестке универмага «Стокманн» в Таллинне спровоцировал тяжелое ДТП, выехал на красный свет. Это становится ясно благодаря видео с регистратора машины, случайно зафиксировавшей происшествие. Читать далее...

Убеждай и объясняй или Что больницы делают с отказниками от вакцины

Хотя большая часть персонала эстонских больниц, естественно, вакцинирована от коронавируса, в каждом медицинском заведении имеется значительная часть тех, кто этого по той или иной причине не сделал. Что делать с отказниками? Руководство больниц представило Postimees обзор по своим учреждениям.

В Эстонии прибавилось 226 зараженных, четверо скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4710 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 226, то есть 4,8% от общего количества. Читать далее...

94-летняя женщина едва не лишилась дома из-за чужого экспресс-кредита

Пожилая женщина, ставшая жертвой бессовестной мошенницы, едва не лишилась своего дома, но, к счастью, похоже отделалась испугом. Читать далее...

ЕС открывает границы: кого и на каких условиях будут пускать?

Совет ЕС утвердил рекомендацию ослабить ограничения на поездки в Шенген из третьих стран, например, России. Пропуском для туристов станет прививка от коронавируса, но не любой вакциной. Читать далее...

Опрос: 75 процентов людей планируют проголосовать на местных выборах

Исследовательская компания Norstat провела в мае опрос, согласно которому 75 процентов респондентов планируют проголосовать на местных выборах в октябре, а десять процентов респондентов не планируют этого делать. Читать далее...

Эстонский рыбак поймал карпа весом более 19 килограммов

На прошлой неделе житель Пайде Рене Мартин поймал карпа, который весил 19,1 килограмма. Пойманная рыба превысила предыдущий рекорд рыбака на килограмм. Читать далее...

Карилайд: Ратас примет решение по выдвижению своей кандидатуры в президенты 31 мая

По словам заместителя председателя Центристской партии Яануса Карилайда, председатель партии Юри Ратас примет решение о том, будет ли выдвигать свою кандидатуру в президенты Эстонии, 31 мая. Читать далее...

На что жители Ида-Вирумаа хотят потратить деньги народного бюджета?

Практика принятия народного бюджета, когда жители города голосованием решают, на что потратить часть городских денег, распространяется по Ида-Вирумаа. В Нарва-Йыэсуу народный бюджет впервые появился еще в 2018 году, в прошлом году его примеру последовала Нарва, в этом году - Йыхви и Кохтла-Ярве. Читать далее...

Убийство собаки привело к выявлению случая жестокого насилия в семье

Недавно в деревне Меэри волости Ныо полиция задержала 54-летнего Каупо, который застрелил соседскую собаку. Однако расследование дела об убитой собаке привело в дом и домашний сад мужчины, где открылось ужасающее зрелище. Читать далее...

Имущество умершей женщины достанется Таллинну, поскольку закон не признает видеозавещание

Пожилая женщина в марте перед смертью оставила все свое имущество семейному врачу, однако наследство стоимостью около 100 000 евро достанется Таллинну, так как завещание было снято на видео, а эстонская правовая система такой способ не признает. Читать далее...

Бухгалтера заподозрили в присвоении денег налогоплательщиков

Волостная управа Хальяла в ходе аудита годового отчета выявила незаконное присвоение денежных средств волости. Трудовые отношения с главным бухгалтером, допустившим нарушение, прекращены. Читать далее...

Перевозивший детей микроавтобус столкнулся с грузовиком

Сегодня, 21 мая, вечером на Сааремаа столкнулись грузовик и микроавтобус, в котором ехали восемь детей. Двух детей доставили в больницу. В 16.02 в полицию поступило сообщение, что на Сааремаа в деревне Мехама на 98-м километре шоссе Ристи-Виртсу- Куйвасту-Курессааре столкнулись грузовик Scania и микроавтобус Ford. Читать далее...

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