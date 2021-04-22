Картина дня: смертельные игры молодежи, подробности тяжелой аварии и тяжба с фирмой экспресс-кредитов
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 мая.
«Около 14 часов позвонили из полиции и пригласили меня к себе, - рассказывает Янина Гринфилд. - Я спросила, что случилось, но полицейский сказал, что не может сказать этого по телефону. Я спросила: „Он умер? Скажите, он умер?”» Тело 21-летнего сына Яны работники морга за два часа до этого звонка забрали из гостиницы в Таллинне. Читать далее...
В Таллинне участились случаи краж велосипедов и самокатов: за четыре месяца этого года в Кесклиннаском отделении полиции было зарегистрировано в три раза больше краж, чем за тот же период прошлого года. Читать далее...
Водитель фургона, который вчера на перекрестке универмага «Стокманн» в Таллинне спровоцировал тяжелое ДТП, выехал на красный свет. Это становится ясно благодаря видео с регистратора машины, случайно зафиксировавшей происшествие. Читать далее...
Хотя большая часть персонала эстонских больниц, естественно, вакцинирована от коронавируса, в каждом медицинском заведении имеется значительная часть тех, кто этого по той или иной причине не сделал. Что делать с отказниками? Руководство больниц представило Postimees обзор по своим учреждениям.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4710 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 226, то есть 4,8% от общего количества. Читать далее...
Пожилая женщина, ставшая жертвой бессовестной мошенницы, едва не лишилась своего дома, но, к счастью, похоже отделалась испугом. Читать далее...
Совет ЕС утвердил рекомендацию ослабить ограничения на поездки в Шенген из третьих стран, например, России. Пропуском для туристов станет прививка от коронавируса, но не любой вакциной. Читать далее...
Исследовательская компания Norstat провела в мае опрос, согласно которому 75 процентов респондентов планируют проголосовать на местных выборах в октябре, а десять процентов респондентов не планируют этого делать. Читать далее...
На прошлой неделе житель Пайде Рене Мартин поймал карпа, который весил 19,1 килограмма. Пойманная рыба превысила предыдущий рекорд рыбака на килограмм. Читать далее...
По словам заместителя председателя Центристской партии Яануса Карилайда, председатель партии Юри Ратас примет решение о том, будет ли выдвигать свою кандидатуру в президенты Эстонии, 31 мая. Читать далее...
Практика принятия народного бюджета, когда жители города голосованием решают, на что потратить часть городских денег, распространяется по Ида-Вирумаа. В Нарва-Йыэсуу народный бюджет впервые появился еще в 2018 году, в прошлом году его примеру последовала Нарва, в этом году - Йыхви и Кохтла-Ярве. Читать далее...
Недавно в деревне Меэри волости Ныо полиция задержала 54-летнего Каупо, который застрелил соседскую собаку. Однако расследование дела об убитой собаке привело в дом и домашний сад мужчины, где открылось ужасающее зрелище. Читать далее...
Пожилая женщина в марте перед смертью оставила все свое имущество семейному врачу, однако наследство стоимостью около 100 000 евро достанется Таллинну, так как завещание было снято на видео, а эстонская правовая система такой способ не признает. Читать далее...
Волостная управа Хальяла в ходе аудита годового отчета выявила незаконное присвоение денежных средств волости. Трудовые отношения с главным бухгалтером, допустившим нарушение, прекращены. Читать далее...
Сегодня, 21 мая, вечером на Сааремаа столкнулись грузовик и микроавтобус, в котором ехали восемь детей. Двух детей доставили в больницу. В 16.02 в полицию поступило сообщение, что на Сааремаа в деревне Мехама на 98-м километре шоссе Ристи-Виртсу- Куйвасту-Курессааре столкнулись грузовик Scania и микроавтобус Ford. Читать далее...