За год Кадыров заработал столько же, сколько девять других богатейших губернаторов России вместе взятые

Как следует из декларации Кадырова, в прошлом году он заработал почти 381,19 млн руб. За последние два года доходы главы Чечни выросли в 50 раз: в 2018 году он задекларировал 7,5 млн руб., в 2019 году — 148 млн руб.

На втором месте глава Марий Эл Александр Евстифеев с 84,7 млн руб. На третьем — губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с 79,8 млн руб. В десятку богатейших губернаторов по итогам 2020 года также вошли:

Игорь Артамонов — Липецкая область (69,2 млн руб.);

Александр Усс — Красноярский край (30,1 млн руб.);

Дмитрий Артюхов — ЯНАО (25,2 млн руб.);

Дмитрий Азаров — Самарская область (почти 24 млн руб.);

Олег Кожемяко — Приморский край (23,6 млн);

Валерий Лимаренко — Сахалинская область (20,7 млн руб. Лимаренко — единственный из топ-10 по доходам губернаторов, показавший снижение доходов по сравнению с 2019 годом);

Антон Алиханов — Калининградская область (20,4 млн руб.).

В сумме главы регионов со второго по десятое место заработали около 378 млн руб. Таким образом Кадыров в 2020 году получил доход больше, чем все они вместе взятые.

В декларации главы Чечни указано владение двумя земельными участками площадью 3668 и 28 361 кв. м, а также жилым домом площадью 2344,3 кв. м. Жена Кадырова владеет квартирой площадью 209,8 кв. м. По сравнению с прошлогодним отчетом недвижимость главы Чечни не изменилась. На иждивении у него находятся 11 несовершеннолетних детей. Год назад их было 12.

В апреле издание «Проект» опубликовало расследование, из которого следовало, что у Кадырова три жены, на одну из которых оформлены дорогие квартиры в Москве. Авторы публикации утверждали, что суммарная стоимость этой недвижимости около 800 млн руб.