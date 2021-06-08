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  • На фоне смягчения ограничений несколько регионов Эстонии по-прежнему находятся в плену коронавируса

Графики ⟩ На фоне смягчения ограничений несколько регионов Эстонии по-прежнему находятся в плену коронавируса

  • В Эстонии выявлено 11 случаев индийского штамма и 68 - южноафриканского
  • Уровень опасности распространения коронавируса теперь не высокий, а средний
  • Нарва ищет возможности для увеличения интереса к вакцинации
Концерт ансамбля Köömes. Снимок иллюстративный. ФОТО: Raul Mee

С пятницы будет снята большая часть коронаограничений. Однако в Эстонии есть еще несколько районов, в которых распространение вируса по-прежнему очень высокое. Кроме того, все чаще у нас выявляют индийский штамм коронавируса, пишет Postimees.

Показатель заболеваемости выше 300 до сих пор наблюдается в волости Ляэнеранна, в волости Кехтна, в Нарве, Йыэляхтме и Сетомаа. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 106,6 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 2,6% от общего количества сделанных тестов.

Показатель заболеваемости в Нарве в среднем в три раза выше, чем по Эстонии — 376,6. Мэр Нарвы Катри Райк описала, что о масках в городе забыли, он заполнен туристами, а школы — учениками. «Вся Эстония забыла о вирусе, Нарва в том числе», - отметила Райк.

По ее словам, объемы вакцинации немного увеличились, но не так мощно, как, например, в Тарту. «Сейчас мы занимаемся тем, что пытаемся привлечь к вакцинации пожилых. В Нарве много людей, которые не выходят на улицу. У нас более 7000 человек с тяжелыми формами инвалидности и их нужно вакцинировать дома», - сказала Райк.

Она подчеркнула, что нельзя махнуть рукой на этих людей и сказать, что пусть теперь сидят дома: все-таки они встречают гостей, будь то родственников или социальных работников. «Обсуждали вчера, есть ли в Эстонии какое-нибудь секретное оружие, которое могло бы призвать пожилых вакцинироваться. Думали, кто является самым популярным человеком в Нарве. И это Анне Вески. Если бы она сказала, что привилась и призвала людей сделать то же самое, эффект был бы таким же, если бы к народу обратилась Алла Пугачева», - считает Райк.

Также Нарва попытается скоординировать выпускные в школах — рассредоточить людей и ограничить количество сидячих мест. «Мы попытаемся переговорить с руководителями школ, зачем все это нужно», - заявила Райк.

То, что с пятницы можно будет без ограничений по времени сидеть в барах и ресторанах, по словам Райк, не играет для Нарвы большой роли. «Люди здесь не ходят так часто по кабакам, так как средняя зарплата значительно ниже, чем по Эстонии», - объяснила мэр. «Мне приятно слышать, как работодатели беспокоятся о том, сколько тестов на антитела они сделали. Производственная линия не должна прекратить свою работу из-за вспышки коронавируса. Одно дело, когда больной в конторе, а другое дело — на производственном предприятии», - сказала Райк.

Руководитель научного совета Ирья Лутсар объяснила Postimees, что по-прежнему беспокойство вызывают Нарва и Таллинн. В других местах заражений мало. «Зачастую в маленьком уезде всего пара случаев и из-за этого относительное число все-таки растет», - пояснила Лутсар.

Опасность распространения коронавируса в Эстонии упала с высокого до среднего уровня

«Эпидемиологическая картина с каждым днем становится в Эстонии все лучше и лучше, сегодня уровень опасности распространения коронавируса упал с высокого, то есть оранжевого, до среднего, то есть желтого. Это позволяет правительству ослабить ограничения раньше планируемого», - сказала премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ).

По словам Лутсар, в Эстонии показатель заболеваемости стремительно падает. «Мы теперь уверенно находимся в желтой зоне, а не между оранжевым и желтым цветом», - сказала она, добавив, что зеленая зона не за горами. «Когда мы ее достигнем? Это другой вопрос», - заявила Лутсар. 

При оценке риска учитываются семь показателей. Среднее число инфекций и смертей за последние семь дней, которые к настоящему моменту составляют 81,1 и 0,9. 

Также показатель положительных тестов, который продолжает снижаться и сейчас составляет 2,04%. Кроме того, в расчет идут число госпитализированных, нуждающихся в стационарном лечении (6,8%) и находящихся на искусственной вентиляции легких пациентов (6%). При оценке риска не остается без внимания доля инфицированных за последние 14 дней, путь заражения которых не удалось определить. 

По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе добавилось новых 612 случаев заражение, количество новых случаев снизилось на 30,1%. «Ослабление прежних ограничений было успешным, заболеваемость продолжила снижаться», - сказала советник по прессе Департамента здоровья Кирси Пруудель.

Можем ли мы теперь сказать, что в Эстонии нет коронаограничений? «Не можем. У нас остается ограничение, требующее рассредоточенности, а также сохраняется предельное число людей в помещениях и на ограниченной территории на свежем воздухе, чтобы люди не приближались друг к другу», - ответила Каллас. Она объяснила, что связанные со временем ограничения были убраны, так как хорошая погода длится в Эстонии недолго, да и в этом в настоящий момент нет больше смысла.

Индийский штамм выявляют все чаще

По состоянию на 7 июня, всего в Эстонии секвенировано 6854 пробы. Выявлено 4870 случаев британского штамма, 11 — индийского. Кроме того, установлено 68 случаев южноафриканской мутации, из которых 27 были привезены из других стран. Также зафиксирован один случай бразильского штамма.

Из местных случаев, секвенированных на прошлой неделе, на британский штамм приходилось 92,5%. На 22-й неделе 36 образцов, характерных для индийского штамма, были определены с помощью ПЦР. Из них в ходе секвенирования было подтверждено три местных образца, с которыми связаны 11 близких контактов. Анализы близких контактов оказались положительными в отношении индийского штамма. По данным Департамента здоровья, доля индийского штамма стала существенно расти.

«Чтобы предотвратить ухудшение эпидемиологической ситуации, необходимо сосредоточить внимание на мониторинге и контроле за чужеродными штаммами», - сказал Пруудель. 

По слова Лутсар, доля южноафриканского штамма не превышает в разных странах, включая Эстонию, пяти процентов. «Если я смотрю на данные англичан, то в некоторых регионах объем индийского штамма превысил 40%», - уточнила она. Глава научного совета добавила,  что у индийского штамма больше возможностей обойти британскую мутацию, чем у южноафриканского.

В Эстонии одной дозой вакцинированы минимум 37,9%

С пятницы разрешена 50-процентная заполняемость помещения. Также нет ограничений по числу человек, сидящих за одним столом. Но при этом стоит считаться с требованием рассредоточенности. 

По словам Ирьи Лутсар, нельзя полностью исключать, что поскольку есть послабления, а вакцинированных среди молодежи мало, вирус начнет возвращаться. «Мы должны полагаться на чувство ответственности людей, что при 50-процентной заполняемости нет необходимости, чтобы все находились в одном помещении», - отметила она.

«Моя рекомендация молодым людям: нынешняя погода настолько прекрасна, что было бы разумно воспользоваться коротким летом в Эстонии. Это лучшее решение, чем находиться в плохо вентилируемом месте», - добавил Лутсар.

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