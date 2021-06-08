Графики ⟩ На фоне смягчения ограничений несколько регионов Эстонии по-прежнему находятся в плену коронавируса
- В Эстонии выявлено 11 случаев индийского штамма и 68 - южноафриканского
- Уровень опасности распространения коронавируса теперь не высокий, а средний
- Нарва ищет возможности для увеличения интереса к вакцинации
С пятницы будет снята большая часть коронаограничений. Однако в Эстонии есть еще несколько районов, в которых распространение вируса по-прежнему очень высокое. Кроме того, все чаще у нас выявляют индийский штамм коронавируса, пишет Postimees.