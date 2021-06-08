Графики ⟩ На фоне смягчения ограничений несколько регионов Эстонии по-прежнему находятся в плену коронавируса

Показатель заболеваемости выше 300 до сих пор наблюдается в волости Ляэнеранна, в волости Кехтна, в Нарве, Йыэляхтме и Сетомаа. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 106,6 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 2,6% от общего количества сделанных тестов.

Показатель заболеваемости в Нарве в среднем в три раза выше, чем по Эстонии — 376,6. Мэр Нарвы Катри Райк описала, что о масках в городе забыли, он заполнен туристами, а школы — учениками. «Вся Эстония забыла о вирусе, Нарва в том числе», - отметила Райк.

По ее словам, объемы вакцинации немного увеличились, но не так мощно, как, например, в Тарту. «Сейчас мы занимаемся тем, что пытаемся привлечь к вакцинации пожилых. В Нарве много людей, которые не выходят на улицу. У нас более 7000 человек с тяжелыми формами инвалидности и их нужно вакцинировать дома», - сказала Райк.

Она подчеркнула, что нельзя махнуть рукой на этих людей и сказать, что пусть теперь сидят дома: все-таки они встречают гостей, будь то родственников или социальных работников. «Обсуждали вчера, есть ли в Эстонии какое-нибудь секретное оружие, которое могло бы призвать пожилых вакцинироваться. Думали, кто является самым популярным человеком в Нарве. И это Анне Вески. Если бы она сказала, что привилась и призвала людей сделать то же самое, эффект был бы таким же, если бы к народу обратилась Алла Пугачева», - считает Райк.

Также Нарва попытается скоординировать выпускные в школах — рассредоточить людей и ограничить количество сидячих мест. «Мы попытаемся переговорить с руководителями школ, зачем все это нужно», - заявила Райк.

То, что с пятницы можно будет без ограничений по времени сидеть в барах и ресторанах, по словам Райк, не играет для Нарвы большой роли. «Люди здесь не ходят так часто по кабакам, так как средняя зарплата значительно ниже, чем по Эстонии», - объяснила мэр. «Мне приятно слышать, как работодатели беспокоятся о том, сколько тестов на антитела они сделали. Производственная линия не должна прекратить свою работу из-за вспышки коронавируса. Одно дело, когда больной в конторе, а другое дело — на производственном предприятии», - сказала Райк.

Руководитель научного совета Ирья Лутсар объяснила Postimees, что по-прежнему беспокойство вызывают Нарва и Таллинн. В других местах заражений мало. «Зачастую в маленьком уезде всего пара случаев и из-за этого относительное число все-таки растет», - пояснила Лутсар.

Опасность распространения коронавируса в Эстонии упала с высокого до среднего уровня