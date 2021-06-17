Kliinilisi uuringuid tehakse veel teistegi peptiidi põhiste vaktsiinikandidaatidega nagu EpiVAcCorona (Viroloogia instituut Vector, Venemaa) ja CoVac-1 (Tübingeni ülikooli haigla). ФОТО: Shutterstock

В России почти у половины добровольцев, получивших вакцину центра "Вектор", через девять месяцев не обнаружили антител к коронавирусу, сообщает Би-би-си.

"По состоянию на три и шесть месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на девять месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу", - сказал Максютов в интервью "России 24" в четверг.

"Еще в начале года наша группа заявляла о 50% наличия антител в клинических исследованиях. Теперь "Вектор" официально подтвердил наши данные", - пишут в группе добровольцев, участвующих в исследовании вакцины.

Дискуссия об эффективности "ЭпиВакКороны" идет уже несколько месяцев. Многие эксперты сомневаются в защитных свойствах вакцины.

Более половины добровольцев, участвующих в исследованиях, не нашли у себя антител еще в начале этого года - при том, что они сдавали анализ на разработанной "Вектором" тест-системе. На других тест-системах, использующихся в российских лабораториях, у добровольцев в большинстве случаев вообще не находилось антител.

Русская служба Би-би-си в феврале этого года писала о претензиях к вакцине. Ответов на свои вопросы группа добровольцев так и не получила.

С момента выпуска материала публикация по "ЭпиВакКороне" вышла лишь в подведомственном Роспотребнадзору журнале "Инфекция и иммунитет". Добровольцы выпустили собственные разборы статьи, в которых у рецензентов возникло много вопросов к предоставленным данным.

Кроме того, добровольцы провели эксперимент в попытке проверить нейтрализацию вируса антителами после "ЭпиВакКороны". Его результаты опубликованы в журнале "Троицкий вариант" (открывается в браузере Internet Explorer). Такой эксперимент стал возможен, так как среди волонтеров есть биологи, математики и медики.

Эксперимент проводил ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Александр Чепурнов. Как уточнял в беседе с Би-би-си создатель группы добровольцев и один из самых активных ее участников Андрей Криницкий, среди отправленных Чепурнову сывороток были и "подсадные утки" - плазмы непривитых, переболевших и привитых "Спутником". Все образцы были зашифрованы и пронумерованы. В итоге ни один из образцов плазмы привитых "ЭпиВакКороной" не смог нейтрализовать вирус.

После завершения эксперимента в марте добровольцы обратились с письмом в минздрав с просьбой организовать независимое от Роспотребнадзора исследование иммуногенности вакцины и обнародовать результаты эксперимента.

В начале июня группа добровольцев опубликовала препринт исследования иммуногенности и потенциальной протективности вакцины "ЭпиВакКорона" на портале Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора. Авторы сделали вывод о том, что "ЭпиВакКорона" неспособна индуцировать образование антител, связывающих S-белок коронавируса, как и выработку вируснейтрализующих антител. Иммунологическую эффективность вакцины авторы оценили на 70% против 100%, о которых говорили ранее в "Векторе".

Представители "Вектора" в комментариях к препринту разобрали доводы авторов, заявив о ссылках на старые источники и отсутствии подтверждений выводов. В дискуссии участвовал вирусолог Анатолий Альтштейн, входящий в докторский состав Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник". "Не существует эффективных противовирусных вакцин, не способных индуцировать такие [нейтрализующие] антитела", - констатировал он.

"Нет антител к S-белку, не может быть нейтрализующих антител. На этом следовало бы поставить точку. Как это очень часто бывает, вакцина не получилась. Нет оснований и для продолжения 3-й фазы - и тем более для гражданского оборота продукта", - заявил в комментариях Альтштейн.