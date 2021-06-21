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Галерея ⟩ В Таллинне в многоквартирном доме вспыхнул пожар

Сегодня, 21 июня, в 20.44 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне из окна третьего этажа дома на улице Лубья, 7 валит дым.

Когда спасатели прибыли на место, пламя уже вырывалось из-под крыши. Спасатели сразу приступили к работам по тушению и из дома были также эвакуированы люди. Никто не пострадал, сообщает Postimees.

На данный момент пожар уже локализован. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, в квартире, где начался пожар, людей не было. 

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