В Эстонии прибавилось еще 25 зараженных коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 12 человек.

Пять новых случаев были выявлены в Ида-Вирумаа. В Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Рапламаа, на Сааремаа, в Тартумаа и Валгамаа - по одному новому случаю. В другие уезды не было зарегистрировано новых случаев заражения. Один, получивший положительный результат теста, не имеет места жительства, указанного в регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 42,89 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,2%.

За сутки в больницах было открыто 7 новых случаев COVID-19, а 40 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Средний возраст пациентов в больнице составляет 64 года, и 26 из всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, старше 60 лет (65%). За минувшие сутки новых смертей зафиксировано не было.

В течение суток было введено 5875 доз вакцины, всего было вакцинировано 548 964 человека и 409 445 человек прошли курс вакцинации. Охват по крайней мере одной дозой вакцины у пациентов старше 70 лет составляет 67,3%. Более 60% возрастной группы 70+ были вакцинированы во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).