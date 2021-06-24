В России впервые с января выявили более 20 тыс. заболевших COVID-19

Это максимальный суточный прирост числа инфицированных с 23 января — тогда власти зафиксировали 20,9 тыс. новых случаев. В тройке лидеров Москва (8598), Подмосковье (2308) и Санкт-Петербург (1143). В десятку регионов с наибольшей суточной заболеваемости также входят:

Нижегородская область (299);

Бурятия (258);

Воронежская область (223);

Крым (221);

Тверская область (204);

Свердловская область (198);

Брянская область (189).

Всего с начала пандемии в стране заболели 5,388 млн человек. По данным оперштаба, умерли за последние 24 часа 568 человек, общее количество летальных исходов достигло 131,4 тыс.

Подсчеты по смертности оперштаба отличаются от данных Росстата, который учитывает случаи выявления коронавируса после смерти, а также летальные исходы от других болезней на фоне COVID-19. С учетом этих показателей, Росстат выявил с апреля 2020-го по апрель 2021 года 270 тыс. умерших.