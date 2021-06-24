В России впервые с января выявили более 20 тыс. заболевших COVID-19
В России за последние сутки выявили 20 182 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
В России за последние сутки выявили 20 182 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Это максимальный суточный прирост числа инфицированных с 23 января — тогда власти зафиксировали 20,9 тыс. новых случаев. В тройке лидеров Москва (8598), Подмосковье (2308) и Санкт-Петербург (1143). В десятку регионов с наибольшей суточной заболеваемости также входят:
Всего с начала пандемии в стране заболели 5,388 млн человек. По данным оперштаба, умерли за последние 24 часа 568 человек, общее количество летальных исходов достигло 131,4 тыс.
Подсчеты по смертности оперштаба отличаются от данных Росстата, который учитывает случаи выявления коронавируса после смерти, а также летальные исходы от других болезней на фоне COVID-19. С учетом этих показателей, Росстат выявил с апреля 2020-го по апрель 2021 года 270 тыс. умерших.
Заболеваемость коронавирусной инфекцией начала подниматься в июне, рост составил уже более 100%. Власти связывали это сразу с некоторыми факторами: циркуляцией нового более заразного штамма коронавируса (дельта-вирус, так называемый индийский штамм), низкими темпами вакцинации, а также пренебрежением гражданами мерами безопасности с приходом лета.