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Лионель Месси согласовал условия нового личного контракта с «Барселоной»

Лионель Месси согласовал условия нового личного контракта с «Барселоной». ФОТО: Ricardo Mazalan

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси согласовал условия нового личного контракта с клубом, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём Twitter.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. Аргентинец провел всю карьеру в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету пять голов и две передачи в шести играх Лиги чемпионов.

24 июня нападающий «Барселоны» Лионель Месси отпраздновал свой 34-й день рождения. Первыми его поздравили футболисты сборной Аргентины, в расположении которой Месси пребывает на Кубке Америки.

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