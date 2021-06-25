Лионель Месси согласовал условия нового личного контракта с «Барселоной»

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. Аргентинец провел всю карьеру в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету пять голов и две передачи в шести играх Лиги чемпионов.