В строящийся парк Тондираба ищут оператора кафе

Помещения кафе в парке Тондираба будут сданы в аренду в порядке заключения договора о концессии, то есть представившему лучшее предложение предпринимателю. Наряду с ценовым предложением участник конкурса должен представить примерные меню и описать, насколько оказываемая услуга соответствует концепции Тондираба как парка для семейного времяпрепровождения.

«Парк Тондираба станет по очень большим, по меркам Таллинна, и зеленым парком, где занятие по душе найдут себе посетители всех возрастов. Здесь будет оборудовано несколько игровых и спортивных площадок, при этом главный акцент будет сделан на сохранение и развитие природной среды. Крайне важно, чтобы и предлагаемая услуга питания была на надлежащем уровне и обеспечивала бы целостное впечатление от посещения парка», – сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

Помещения для кафе в парке Тондираба общей площадью 48,46 м2 предоставляются в использование на 60 месяцев по начальной цене 10,00 евро за квадратный метр в месяц (без НСО), к чему добавляются все связанные с использованием коммерческих помещений побочные расходы, налоги и повинности. Подробно с условиями концессии можно ознакомиться в Регистре госпоставок.